La grave acusación de Ampros contra el Gobierno y el gremio ATE

Luego de que el Gobierno anunciara que este martes ATE aceptó la propuesta salarial para el régimen 27 que son los profesionales de la salud, Ampros, que los representa en forma mayoritaria, se reunió de urgencia y calificó de "irregular" y de una "práctica desleal" la negociación. Decidió un plan de lucha para los próximos días y espera sentarse con el Gobierno el lunes próximo para seguir negociando salarios.

Este miércoles por la mañana, el Gobierno informó que ATE, que conduce Roberto Macho, había aceptado la oferta salarial en nombre del régimen 27, es decir de los profesionales de la salud donde Ampros tiene la mayoría. De los 10 mil profesionales de la salud en el sector público, 8 mil están afilados a este gremio, de acuerdo a los números del sindicato. La titular de Ampros, Claudia Iturbe, habló con MDZ Radio en la previa de esta reunión y calificó de la situación como ilegal ya que considera que el sindicato que conduce es mayoría y ATE no puede sentarse en nombre de ese régimen.

"Va acordar con los profesionales de la salud porque se sienta con el gremio amigo, el gremio que le dice que sí, nosotros somos los enemigos, porque dijimos que no a la propuesta salarial porque no nos convence. No porque somos malos o porque queremos arruinar el presupuesto de la provincia. Los profesionales se están yendo porque cobran 500 mil pesos. Nosotros no bajamos la propuesta porque tuvimos una reunión de delegados que tienen poder de decisión donde dijeron que no. Tenemos el rechazo de los representantes de los trabajadores", sostuvo la secretaria general de Ampros.

Ampros se reunió durante toda la mañana del miércoles y decidió para este jueves 25 hacer visitas a los hospitales regionales para informar a los trabajadores de la situación; el viernes a las 11 habrá asambleas en todos los centros asistenciales en las puertas de esos lugares y el lunes a las 12 habrá una convocatoria a todos los profesionales para el encuentro paritario con el Gobierno donde el gremio espera que el Ejecutivo mejore la oferta y no está dispuesto a aceptar lo que en minoría, firmó ATE: un aumento del 11% en abril, y el mismo porcentaje para los meses de mayo y junio. Además, el cálculo para las subas será sobre el sueldo de enero.

"Se lo han bajado a ATE. A nosotros nos tienen que recibir el lunes. Ahora, ATE dice que sí y si nosotros decimos que no, ¿qué? La verdad que no se entiende Es algo irregular, nunca nos había pasado que se sentara otro gremio por el régimen que representamos. ATE hizo lo mismo con los trabajadores de la Legislatura que representa UPCN. Esto no puede ser así, tiene que ver con lo convencionado. Los únicos signatarios del convencio colectivo de trabajo somos nosotros en el caso de los profesionales de la salud. El convenio no se ha abierto. Es una práctica desleal lo hecho por ATE por no decir una traición", lanzó Iturbe.