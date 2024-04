Código de Procedimientos Mineros: fuerte acusación de Martín Kerchner al demarchismo

Este martes, el Senado convirtió en ley el proyecto del Ejecutivo para modificar el Código de Procedimientos Mineros de Mendoza, una iniciativa del Poder Ejecutivo, que tiene como objetivo central de actualizar las normativas vigentes desde 1945. La iniciativa se aprobó con el visto bueno oficialista y el respaldo de seis senadores del peronismo, que votó dividido. El demarchismo, a través de La Unión Mendocina, no acompañó. Ocurrió lo mismo con el Partido Verde.

Considerando los votos negativos por parte de La Unión Mendocina, el senador de Cambia Mendoza Martín Kerchner apuntó contra sus pares demarchistas al asegurar que "votaron en contra porque son antimineros y antidesarrollo de actividad económica". Asimismo, los acusó de "decir una cosa en privado y otra en público".

El proyecto obtuvo 25 votos a favor y 12 en contra (hubo un ausente de LUM). Todos los miembros del frente Cambia Mendoza -19- lo hicieron de forma afirmativa. Del Partido Justicialista respaldaron Adriana Cano -que es titular del bloque-, Mauricio Sat, Mercedes Derrache, Cristina Gómez, Pedro Serra y Alejandra Barro. Los cuatro peronistas que expresaron su negativa fueron Gerardo Vaquer, Helio Perviú, Duilio Pezzutti y Félix González.

En declaraciones a la prensa, Kerchner sostuvo: "Después de siete horas de sesión estuvimos todos de acuerdo. En especial una parte de la oposición responsable que acompañó. Todos los proyectos son mejorables, pero, como decía la ministra, este código tiene más de setenta años y es un paso hacia adelante. Estamos todos de acuerdo, lo que pasa es que muchos lo dicen para la campaña y después hacen lo contrario. Borran con el codo lo que escriben con la mano. Es el caso de La Unión Mendocina".

"Así que, desde el punto de vista del Gobierno de Mendoza se pidió en la campaña que los políticos tuviéramos la fortaleza y la voluntad de dar pasos hacia adelante y hablar menos. Bueno, acá hay un código que se actualizó con 239 artículos, de los cuales solo estuvieron en contra en dos o tres. A pesar de eso, votaron en contra porque son antimineros y antidesarrollo de actividad económica en La Unión Mendocina", sumó el legisladora radical.

"Es una lástima porque yo sé que sus legisladores piensan de forma distinta pero a veces se meten de afuera y hacen tomar decisiones que no son las correctas. Voy a decir lo que dice siempre el gobernador Cornejo: se dicen cosas en privado que después no se cumplen lo en lo público... Esa es la política que nosotros hemos venido a desterrar y, por eso, los mendocinos nos vienen eligiendo año tras año. Creo que la política es decirle a la gente las cosas que van a pasar, sean buenas o no tan buenas", dijo Kerchner en tono desafiante.

Y agregó: "Acá se le pide que Mendoza tenga un desarrollo de actividad. Se compara con San Juan todo el tiempo y con otros otros lugares, pero cuando llega el momento, después de las elecciones, de tomar decisiones y poner las cosas arriba de la mesa, finalmente se dan vuelta, buscan excusas y tiran sospechas sobre cualquier cosa para tratar de escapar por la ventana".

Consultado acerca de si hacía referencia de forma puntual a Omar De Marchi, líder de La Unión Mendocina, contestó: "Sí. Absolutamente. De hecho, cuando estábamos empezando la discusión en la comisión publicó cosas que no son verdad. Establecía que Impulsa era un era un arreglo. Cosas que podrían haber votado en contra. Hay 239 artículos y cuestionaban dos. Todos fueron contestados por parte del oficialismo. Primero en las comisiones y después acá muy bien por la presidenta del bloque Natacha Eisenchlas".

Por su parte, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, celebró la sanción definitiva al proyecto. "Fue una iniciativa del Poder Ejecutivo y trata de aggiornar una norma de 1945 a la actividad que estamos deseando y esperando poder concretar en Mendoza, que es una minería sustentable. Un código de ese año no tenía criterios ni parámetros ni variables de sustentabilidad ni ambiental ni social. Este código los recepta e incorpora. Además, la transparencia y la agilidad en los procedimientos es indispensable para generar la seguridad jurídica que necesitan no sólo los inversores para confiar, sino también la ciudadanía sobre que se va a realizar con estándares de buenas prácticas mineras y con el respeto de la normativa ambiental".

"Este código nos permite ser más eficientes en los controles. Con la normativa hasta hoy vigente se podían aplicar sanciones, pero no se hacían efectivas. En el caso de que se hicieran efectivas, la peor de las sanciones era la caducidad. Ahí volvía al padrón y la pedía otro con otros ropaje jurídico, pero con la misma intención de no hacer minería Estamos trabajando para reactivar esta actividad productiva en la provincia. Entonces, necesitamos que los titulares de las propiedades mineras tengan la solvencia y la capacidad técnica y financiera para hacer las inversiones", completó.