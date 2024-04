La jugada del kirchnerismo para aprovechar el impacto de la marcha universitaria

El miércoles 24 de abril la marcha universitaria estará (o debería estar) en la primera plana de los diarios y noticieros, por la gran concentración de personas que se espera. Para ese día el bloque de diputados de Unión por la Patria convocó a una sesión especial para tratar distintos proyectos que garantizan el financiamiento de estas casa de estudio. Sin embargo, el peronismo no tiene garantizado el quórum para llevar adelante esa sesión.

Incluso habrá un sector de la Unión Cívica Radical que sí irá a la marcha en reclamo por el ajuste del 70% a las universidades públicas, pero que no dará quórum al día siguiente. Consideran que "es una jugada política del peronismo para liderar una sesión en medio de la bronca".

Ninguno de los proyectos vinculados al presupuesto universitario tiene dictamen de comisión. Para tratarlo sin el despacho correspondiente se necesita el apoyo de los dos tercios de la Cámara, una cifra casi imposible para cualquier sector del Congreso. Este es otro argumento que esbozan para no presentarse.

Qué hará el radicalismo cuando se trate el presupuesto universitario en Diputados

"Es una sesión pour la galerie", metaforizó un diputado radical. "No va a pasar nada, nadie puede conseguir los dos tercios para imponer nada", agregó, y remarcó: "Es sentarse ahí para validar una jugada política del kirchnerismo".

Más de 50 universidades nacionales convocaron a una movilización para el día martes 23 de abril.

Lo que sí pueden lograr, en caso de que consigan el quórum y empiece la sesión, es emplazar el tema a la comisión de Presupuesto y Hacienda para que traten este tema.

Los radicales que sí estarán presentes para el quórum son los que responden a Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti. Ahí están Danya Tavela, autora de una de los proyectos, Marcela Antola, Gabriela Brouwer de Koning, Pablo Cervi, Mariela Coletta y Carla Carrizo. Una vez más quedará expuesta la interna del partido centenario entre los que están dispuestos a acompañar al Gobierno y los que toman una clara posición opositora.

El otro subgrupo opositor, encabezado por Facundo Manes, junta nueve diputados. Acá todavía no hay una posición tomada. La definición de si bajan o no al recinto estará marcada por el impacto que tenga la marcha universitaria del martes 23 de abril. "Si Patricia Bullrich activa el protocolo antipiquetes, van a bajar para defender a los reprimidos y para no quedar pegados a este Gobierno", señaló una fuente de este espacio.

El malestar de la UCR con el peronismo

Pero todavía hay dudas. Quedaron molestos con el jefe del bloque peronista, Germán Martínez, porque "se cortó solo". Aseguran que venían conversando y "de un momento para el otro presentó el pedido de sesión especial". Además, este espacio quiere "impulsar una agenda propia" y "no ser apéndice de los K". El sub bloque de diputados de Martín Lousteau dará quórum en la sesión.

La versión que da el kirchnerismo es distinta. "Nosotros le dijimos martes, no querían. Les dijimos que firmen ellos el pedido, no quisieron", le contó a MDZ una fuente que participó de las negociaciones. En el bloque peronista aseguraron que "estuvieron dando vueltas todo el viernes" y cuando se hicieron las 18 "fue Germán Martínez y presentó el pedido de sesión".

Los aliados que puede conseguir el peronismo

El bloque de Unión por la Patria tiene 99 diputados y necesita al menos de 29 diputados que se sienten para acompañar. Cuenta con el apoyo de los cinco del Frente de Izquierda, los seis del grupo de la UCR de Yacobitti - Lousteau y otros tres de Hacemos Coalición Federal, que una vez más mostrará lo heterogéneo que es el grupo de diputados que tiene a Miguel Pichetto de jefe de bloque. Estos son los dos socialistas, Esteban Paulón y Mónica Fein, y la líder del GEN, Margarita Stolbizer.

Esta sesión aparece en medio de las negociaciones que tiene el oficialismo con los bloques provinciales por el Pacto Fiscal y la Ley Ómnibus. Una buena parte de Hacemos Coalición Federal va a buscar usar esta sesión del miércoles para negociar cambios. "Vamos a ver qué bola nos da el Gobierno con los cambios que les pedimos antes de definir qué haremos", deslizó uno de estos diputados a MDZ.

Lo mismo ocurre con el resto de los bloques que responden a intereses provinciales, como Innovación, Por Santa Cruz y Producción y Trabajo. En ocasiones similares a estos terminaron inclinándose para el lado del Gobierno y dejando en soledad a los bloques que quieren confrontar con la Casa Rosada.