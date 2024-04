Calvente: "Guaymallén sigue perjudicado en el reparto de los fondos"

Guaymallén es el departamento más populoso y diverso de Mendoza. Conviven en él zonas urbanas, rurales, barrios populares y privados. A su intendente, Marcos Calvente (Cambia Mendoza), le toca esa realidad, que disfruta, a pesar de estar en su primer cargo electivo de la vida, pero lamenta la situación de la macroeconomía que no le permite realizar la cantidad de obras que tenía planeada para su primer año de gestión.

En esta entrevista con MDZ, Calvente no se guarda nada: defiende los fondos de corresponden a Guaymallén en materia de coparticipación, critica que el ajuste del presidente Javier Milei recaiga “sobre las provincias y los municipios” y además, cuenta cómo se fue gestando su estrecho vínculo con el gobernador Alfredo Cornejo.

-¿Cómo es conducir un departamento que es casi una provincia por su diversidad?

-Es el más el departamento más populoso y tiene toda esa diversidad y esa heterogeneidad social que sirve como muestrario en términos electorales pero también tiene su correlato en la gestión y esa heterogeneidad le da complejidad la gestión.Es una variable que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar los planes y los programas de gestión. Hay que atender la zona urbana, que necesita sus acciones concretas y la zona rural o periurbana que requieren acciones que van en el mismo sentido pero con una configuración especial. Por lo tanto,todos nuestros planes ya vienen con ese formato, con esa lógica porque hay que poner en contexto que este equipo de gestión viene ya de las gestiones pasadas, acompañando a Marcelino Iglesias. Así que ya tuvimos unos años de aprendizaje.

-Usted fue funcionario de Iglesias, la ciudadanía votó una continuidad, ¿Qué es lo distintivo de su gestión?

- Estamos ofreciendo una continuidad con algunos componentes que tienen que ver con aggionar la gestión. La continuidad está vinculada con la reparación de la infraestructura del departamento y ofrecer servicios de calidad. Eso fue prioridad en la gestión anterior. Por supuesto que hay una situación que atender, que tiene que ver con la macroeconomía, que no nos permite generar planes de obra pública tan intensos como los que teníamos hace unos años atrás, pero seguimos con esa visión de acciones concretas para reparar esa infraestructura. Además, apuntamos a tener una visión de modernización integral del Estado. No sólo queremos agregarle tecnología o herramientas tecnológicas a la gestión, sino que queremos repasar todos los procedimientos administrativos que tiene el municipio, todos los trámites si son pertinentes, se continúan, si no son pertinentes, se eliminan, es decir agilizar trámites, hacer más expeditivo el funcionamiento del Estado municipal.

- Por la crisis, ¿Van más vecinos que antes a tocarle la puerta al municipio para pedir ayuda?

-Sí, absolutamente. Hemos reforzado la ayuda porque nosotros esperábamos este impacto. Desde el comienzo de la gestión decidimos reforzar todas estas acciones que tienen que ver con la asistencia social. Ha habido un incremento sustancial en la demanda de las ayudas que está vinculada con los alimentos,colchones, con asistencia para la reparación de algunas construcciones que tienen que ver con las roturas, las caídas de los techos, principalmente en las épocas de lluvia. Hace un par de meses que estamos en esa especie de emergencia, y es esperable dada esta situación socioeconómica en la que estamos inmersos.

-Se viene una discusión que tiene que ver con modificar el coeficiente de equilibrio de la ley de coparticipación y en ese sentido se favorecerá Guaymallén porque se vio perjudicado con los resultados del censo 2022 ¿Qué opina al respecto? ¿Y del reclamo de Luján y Maipú?

- Hemos estudiado bien este tema desde el inicio de la gestión. Cuando se presentó la ley del presupuesto se empezó a instalar la discusión. La verdad que no coincido con esa visión de estos intendentes. Guaymallén pierde. Perdía bastante y sigue perdiendo con este formato. Luján y Maipú ganan, pero pretendían ganar más de lo que de lo que les ofrece este nuevo esquema. Y la verdad que lo que se ha hecho es cumplir la ley. Hay una metodología que establece cómo se reparten los fondos en la provincia de Mendoza. Esa metodología establece que en función de la de la población, que son datos duros, del censo que actualizó cómo crecieron los distintos departamentos. Hay un porcentaje, que reparte equitativamente los fondos y hay un tercer componente que tiene que ver con este coeficiente de equilibrio que está muy bien explicado en la ley. Se usa y se debe ajustar para balancear desequilibrios que se den en la distribución de los fondos percápita y es justamente lo que se ha hecho. El censo desbalanceaba la situación y se usó el coeficiente de equilibrio para ajustarlo. Sin embargo, sigue habiendo un desbalance, Guaymallén desde los 90 es el departamento que menos fondos recibe per cápita, estamos en el fondo de la tabla y lo seguimos estando, inclusive más abajo aún. El año pasado, municipios del área metropolitana estaban recibiendo cerca de los 85 o 90 mil pesos por persona y nosotros 65 mil. Uno de los municipios que discute esta situación supera los 100 mil. El coeficiente de impacto fue creado para balancear y es lo que se hizo. Pero los grandes beneficiados siguen siendo Luján y Maipú.

- ¿Hay caída de la recaudación de las tasas municipales?

- Hay caída de la recaudación municipal, provincial y nacional. Cae entre los 15 y los 20 puntos. Cuando se cae la recaudación provincial y nacional, se cae lo que reciben los municipios de los impuestos se coparticipan. Hay otra situación que tiene que ver con los fondos que recibe los municipios que tiene que ver con dejar de coparticipar algunos impuestos, como es la cuarta categoría de Ganancias que han eliminado las retenciones. Esto generó una merma sustantiva en la recaudación. Nosotros al principio de este año avizorábamos una merma del 30 y 35% de los recursos recibidos y es lo que estamos atravesando.

- ¿Usted está de acuerdo con el camino ha trazado Milei para Argentina?

-En lo conceptual, sí, había que llevar el país a un déficit fiscal cero. Aunque sospecho y tengo mis dudas que se pueda sostener esta situación en el tiempo, por dos razones. Hemos alcanzado estos objetivos que se propuso la gestión nacional de eliminar el déficit pero a costa de la licuadora, el freezer y la motosierra. Eso no es sostenible en el tiempo. Tiene que haber una política macroeconómica que genere las condiciones para ese déficit cero.Tampoco es sostenible esta situación sino hay diálogo político.

-¿Cómo se fue construyendo la relación con el gobernador Cornejo?

- En el día a día y desde que que ingresé a la vida pública. Soy ingeniero civil, egresé y me dediqué a la actividad privada. De hecho me fui al extranjero a trabajar. Volví a la Argentina unos meses antes de asumir un cargo público en Guaymallén. Ahí generé un vínculo con Alfredo que tenía que ver con la función que nos tocaba desarrollar a los dos. Ahora hay una relación personal, a parte de lo laboral. Celebro esto, porque es muy importante para la gestión que se puedan discutir acciones concretas, es muy positivo para todos los vecinos de Guaymallén.