Tensión en el Senado: el dato clave que desenmascara la "repentina" decisión de los senadores

Este jueves, la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, dio lugar a la votación del proyecto 615/24 que aumentaba la dieta de los senadores en un 170%. A mano alzada se aprobó la iniciativa y, de un momento a otro, los miembros de la Cámara Alta pasaron de cobrar un sueldo de 1,5 millones a uno de 4,5 millones de pesos. Incluso, la cotización podría ascender dos millones de pesos más por extras de representación y desarraigo.

El recinto fue escenario de una paritaria récord. En esta ocasión, la sesión dejó varios detalles para analizar: el desapego de Villarruel, la dura crítica de Javier Milei, el voto "peinado" de Martín Lousteau y cruces entre los senadores. Para más precisión, MDZ Radio 105.5 FM habló con Diego Guglielmone, periodista legislativo, y señaló que "es cierto lo que dice Victoria Villarruel sobre que ella no tiene intervención en eso y tampoco puede ahora tirarlo para atrás. Ella no forma parte del Poder Legislativo, forma parte del Poder Ejecutivo, esa es una decisión del Parlamento".

"Un poder no puede meterse en las decisiones soberanas del otro. Será un gesto negativo, si se quiere, de cara a este momento particular de la sociedad, pero la verdad es que es completamente legal. De hecho, hay toda una discusión respecto a los senadores a partir de los tuits del presidente Javier Milei, a raíz de eso se generó esta situación", detalló.

Javier Milei a través de su cuenta de X.

Por otro lado, Guglielmone reveló un dato clave para comprender la desición de los senadores: "Algo que pasó, que no fue reflejado mucho en las crónicas, fue que entre la reunión de labor parlamentaria del miércoles a las 11:00 y el conocimiento del plan de labor, nosotros estuvimos preguntando cuáles eran los temas y nadie nos dio el papel donde estaban las firmas de los legisladores. Cuando se conoció a la noche cuáles eran los temas, no estaba el proyecto que fue tratado sobre tablas. Estoy seguro que hubo una discusión muy fuerte durante todo el miércoles, sobre si ponían o no el proyecto de resolución en el plan de labor, porque si lo ponían todo el mundo lo iba a conocer. Lo que hicieron fue una especie de hecho consumado, fue como que dijeron -ya lo votamos, ahora que vengan las críticas-".

El periodista hizo hincapié en un momento calve de la sesión que tomó como protagonista a Martín Lousteau: "Hay un método que se conoce como el 'voto peinada', que lo inventó un senador de San Juan. Ese tipo de voto es algo parecido a lo que hizo Lousteau ayer, que levantó la mano por el costado e hizo como que se peina. Si ve cómo viene la cosa, dice 'yo no lo voté' o 'sí, yo lo voté', según la conveniencia".

Escuchá la nota completa