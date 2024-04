Mariana Juri apuntó contra los senadores que votaron a favor del "dietazo" y desligó a Villarruel de toda responsabilidad

Este jueves, el Senado de la Nación votó a mano alzada y aprobó el incremento en sus sueldos. "Establécese que a partir del mes de mayo del presente año los Senadores Nacionales percibirán un total de 13 Dietas anuales. Cada una de las mismas será equivalente a 2.500 módulos más un adicional de 1.000 módulos por Gastos de Representación y 500 módulos de adicional por Desarraigo", señala el proyecto de resolución. El salario bruto pasaría de 1.9 millones de pesos a $6.674.360 si el senador percibe desarraigo.

Luego de la sesión, la titular del Senado y vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, escribió un mensaje en su cuenta oficial de "X" para desligarse de la responsabilidad: "NO soy senadora, no cobro del Senado y NO puedo interferir en esas decisiones", señaló. Allí también remarcó que no puede "obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión avalada por todos, porque NO soy senadora". A su vez, el presidente Javier Milei salió al cruce de los senadores a través de la misma red social, y advirtió que "así se mueve la casta. Los únicos 7 que votaron en contra son los senadores de La Libertad Avanza. El 2025 será paliza histórica".

La senadora nacional Mariana Juri se sumó a la polémica y, en respuesta a lo acontecido, comentó que "en lo personal, tomo esto con mucha tristeza y dolor. Creo que en la clase política tenemos que tener más empatía con los problemas que está teniendo la gente con todo lo que está ocurriendo. En esta línea, agradezco el apoyo que he tenido de muchísima gente que comparte la decisión que hemos tomado. En el fondo, no dejo de pensar que el Senado ayer no estuvo a la altura de las circunstancias y con lo que la Argentina necesita. Siento decepción y la misma bronca que sienten muchas personas".

La mandataria mendocina aseguró estar tranquila de haber hecho todo lo posible para que esto no ocurriera. Y argumentó que "los demás eran conscientes que, de algún modo, esto iba a traer un gran ruido. Es verdad que algunos tantean este enojo que hay frente a los aumentos desmedidos que hay también en el Ejecutivo, el aumento de Adorni, que es el doble de lo que hoy gana un legislador nacional, y de algunos otros funcionarios nacionales. No era ni el momento y, por supuesto, no era este el monto. Nosotros proponíamos alguna cosa un poco más racional, creo que parte de la solución de los problemas es que cada uno haga lo que tiene que hacer. Junto con el senador Rodolfo Suárez trabajamos mucho para que esto no ocurra".

Rodolfo Suarez y Mariana Juri.

En líneas generales, detalló la dinámica de la sesión: "En las horas previas, algunos senadores empezaron a plantear la necesidad de dejar aprobado un aumento en las dietas. En algún momento se habló de alguna cosa más racional, algunos planteábamos que realmente los gastos de vivir en Buenos Aires habían aumentado considerablemente y que entonces podíamos ajustar eso. En un momento se conversó esa posibilidad, pero después un grupo de senadores avanzaron en otra propuesta. Algunos estábamos absolutamente concentrados en la sesión, en los pliegos de los embajadores para los acuerdos internacionales que queríamos sacar para que Argentina se insertará en el mundo. Otros avanzaron en esta propuesta de las dietas".

Una vez finalizada la sesión, Mariana Juri advirtió que "hubo comentarios de legisladores un poco molestos por no haber acompañado esa decisión. Tuvimos algunas críticas por parte de algunos colegas que yo hubiese preferido que evitaran".

Por último, la senadora explicó que "se puede retrotraer la medida", pero afirmó que "no es responsabilidad de Villarruel. La vicepresidenta de la Nación no tenía otra alternativa, esta ha sido una decisión de los senadores votado en el cuerpo. Ella no tenía de otra más que permitir que los senadores voten una iniciativa, por lo cual ella no puede tomar ninguna decisión. No lo pudo hacer ayer, tampoco lo podría hacer hacia adelante. O sea que el cuerpo tiene que volver y retrotraer el aumento, pero la verdad es que no he escuchado eso por parte de los senadores".

