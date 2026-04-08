UNCuyo: el decano oficialista que suena como candidato a rector

Obviamente si hay dos duplas, el oficialismo se dividirá y esa situación puede favorecer a la oposición si logra unificar posiciones y encolumnarse tras una sóla fórmula. La novedad es que se está negociando para que sea una sóla dupla y que Sánchez no iría por la reelección sino un hombre que es de su equipo, quien la impulsó hace cuatro años como rectora y sucedió en la facultad de Económicas, González Gaviola.

El decano de esa facultad, como estuvo Sánchez hace 4 años, está en la mesa de negociación donde se intenta arribar a una sóla opción para evitar la dispersión de votos.

De acuerdo a la información que manejan por estos días en el oficialismo universitario, a la que tuvo acceso MDZ, González Gaviola sería el candidato de un sector del radicalismo entre los que se encuentra por ejemplo todo el radicalismo de Económicas, que tiene como referente al titular de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.

Parte del oficialismo que impulsa a González Gaviola está proponiendo que se presente con una candidata de Ciencias Agrarias como puede ser la compañera de fórmula de Fidel. Sin embargo, no está descartado que se termine apoyado a Fidel, o que vayan dos listas oficialistas.

Faltan un par de semanas para el cierre de plazo para presentar las listas pero las negociaciones están muy estancadas y no hay por ahora un horizonte que marque qué pasará finalmente.

Además hay que sumar que habrá peleas en las facultades por los decanatos, que a diferencias de otros años serán muy competitivas.

El respaldo de la Franja Morada a Fidel como candidato y sus implicancias

Este fin de semana se reunió el plenario regional de la Franja Morada Mendoza, que es la agrupación estudiantil del radicalismo y decidió respaldar a la fórmula compuesta por el actual vicerrector Fidel como candidato a rector y la decana de Ciencias Agrarias, Filipini, como postulante a vice para las elecciones de la UNCuyo. Esta decisión implica un apoyo clave en medio de la interna del oficialismo universitario.

Sin embargo, desde el oficialismo aclararon a MDZ que se trata de un respaldo de la agrupación estudiantil y no de todo el radicalismo. Los comicios de la UNCuyo tienen voto directo pero ponderado. El voto docente representa el 51%, y los estudiantes el 31%.

Pese a esos números, los candidatos intentan tener llegada a los estudiantes. De hecho, el respaldo de la Franja Morada a Fidel hace cuatro años lo impulsó para que fuera candidato a vicerrector y se impuso sobre el resto de los aspirantes.

El cronograma de la UNCuyo

El Consejo Superior de la UNCuyo ya definió el cronograma para las elecciones en la casa de estudios y, de esta manera, el calendario será el siguiente: