Javier Milei en Bariloche: ATE bloquea el aeropuerto y los accesos al Llao Llao

Decenas de militantes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) bloquea el aeropuerto de Bariloche y los caminos y accesos al Hotel Llao Llao, sede del foro empresarial en el que participará hoy, a puertas cerradas, el presidente Javier Milei.

El mandatario llegó anoche a Bariloche en el avión de la flota presidencial T11 para participar en el foto ante empresarios de renombre. Este año, cuenta con la participación de los presidentes de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y de Paraguay, Santiago Peña.

A pesar de la protesta y los cortes, el mandatario se trasladó en helicóptero hasta el hotel, donde se hará cargo del cierre del foro, con intenciones de emprender la vuelta durante la tarde noche de hoy.

Al respecto, el titular del sindicato, Rodolfo Aguiar, planteó: "Declaramos al presidente persona no grata. Tiene que saber que para los rionegrinos no es bienvenido. Además, no da la cara. Anda en helicóptero y viene para estar encerrado con la crema empresaria en un hotel".

"Tiene que saber que para los rionegrinos no es bienvenido. Desde que asumió el Ejecutivo Nacional y hasta ahora, dejaron de ingresar más de 50.000 millones de pesos a la provincia. En este momento en la Argentina, existe una coparticipación de las pérdidas y una nacionalización de las ganancias", denunció el secretario general.

En la misma línea, remarcó que los impuestos coparticipables "se caen porque se desploman las ventas, y los únicos que crecen son los impuestos que quedan en manos del Estado central".

El oriundo de la provincia patagónica denunció que la administración libertaria "está jodiendo" a los trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal, y acusó al mandatario de "entregar la Patagonia a los multimillonarios extranjeros".

"Éstos con los que se reúne en el Llao Llao son sus jefes y le van a dar las órdenes para los próximos meses. Quieren seguir empobreciendo al pueblo y saqueando todas las riquezas de nuestro país. Su visita a Bariloche no es casual. Vino para seguir entregando la Patagonia a los multimillonarios extranjeros", sostuvo.

Para Aguiar, "la desidia de Milei no tiene límites" por lo que contrapuso los aumentos salariales otorgados a los funcionarios del Ejecutivo a los sueldos de los empleados estatales. "A los estatales que sirven al pueblo desde hace décadas los echa, y a Adorni, que habla pavadas todas las mañanas, lo asciende a Secretario de Estado. El déficit cero es mentira", remarcó.

"Si juntamos los sueldos de los hermanos Adorni, se podrían pagar mensualmente más de 40 salarios promedios en la Administración Pública", concluyó el dirigente.