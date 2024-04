Se conformó la Bicameral de Seguridad y el peronismo reclama por la Presidencia

Este jueves se oficializó en la Legislatura provincial la conformación de la Comisión Bicameral de Seguridad, la cual volverá a funcionar a partir del 1 de mayo, luego de un año sin actividad. Tras varios idas y vueltas en lo que respecta a la cantidad de legisladores que formarían parte, los nombres de los mismos y la presión por la situación delictiva en todo el territorio provincial, la lista fue finalmente elevada. Todavía no se define la Presidencia.

Luego de que se destrabaran las negociaciones para que la Bicameral volviera a funcionar, uno de los problemas que se desató fue el número de diputados y senadores que deberían integrar la Comisión. La disputa era determinar si debían ser 13 o 14 los legisladores (diputados y senadores). Es que, en 1999 -cuando se sancionó la ley- había únicamente tres bloques: peronismo, radicalismo y demócratas. Tras las últimas elecciones, en la Legislatura conviven once bloques en Diputados y cuatro en el Senado.

El acuerdo implica que sean 14 los miembros. El frente Cambia Mendoza designó a los diputados César Cattaneo (UCR) y Enrique Thomas (PRO); y a los senadores Marcelino Iglesias (UCR) y David Saez (UCR). El interbloque del peronismo hizo lo propio con los diputados Germán Gómez (Partido Justicialista) y José Luis Ramón (Protectora); y los senadores Helio Perviu (PJ) y Adriana Cano (PJ).

Por el lado de La Unión Mendocina tiene mayoría, ya que aparecen los diputados Gustavo Cairo (Juntos por la Libertad) y Edgardo Civit Evans (Partido de los Jubilados); y los senadores Armando Magistretti (Partido Demócrata), Gabriel Pradines (PRO) y Marcos Quattrini (Coalición Cívica). En representación del Partido Verde aparece el diputado Emanuel Fugazzotto.

La Comisión comenzará a trabajar a partir del 1 de mayo, luego de que se realice la Asamblea Legislativa. Aunque resta que se elija a quien será presidente. Sucede que, por ley, debe tener como titular a un opositor. En los próximos días habrá novedades al respecto.

Este año, la Bicameral estará a cargo de un diputado. Mientras tanto, los peronistas reclaman que ese lugar sea para ellos. "Entendemos que tiene que presidir el justicialismo. Hoy en día la principal fuerza opositora es el justicialismo con todos sus frentes. Creemos que el que presida tiene que ser del peronismo. Es una decisión que será votada", consideró días atrás Germán Gómez, que es uno de los que pica en punta. Otro dirigente del peronismo le señaló a MDZ a modo de justificación: "Somos la primera minoría legislativa. A nivel de políticas descentralizadas, el hecho de que nuestro partido cuente con siete intendentes hace que podamos aportar desde las realidades concretas y las falencias locales".

La Unión Mendocina tiene intenciones de que sea Gustavo Cairo el presidente. Asimismo, ya se baraja la posibilidad de que Fugazzotto (PV) sea secretario.

El oficialismo, en el marco de la sucesión de hechos de inseguridad en la provincia, confía en que "no se transforme en un show político". Sin ir más lejos, en 2021 se produjo un escándalo cuando el exsenador Marcelo Romano se levantó de su lugar durante la reunión, recorrió todo el salón y en tono desafiante le dijo "imbécil" al entonces legislador radical Diego Costarelli. Y posteriormente pasó por detrás del exsubsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad, Néstor Majul y le dijo de manera despectiva "gordito".

Para finalizar ese caluroso encuentro, Majul tomó el micrófono y se explayó: "Me cuesta mucho los 130 kilos que peso, puedo tener alguna diferencia de criterio pero que me digan 'callate gordito' o 'bidón de plástico', sinceramente me ofende y me duele porque me cuesta mucho llevar esto, no es gracioso, es discriminación". El peronista Germán Gómez busca presidir la Comisión.

Qué es la Bicameral de Seguridad

Para entender el por qué existe la Bicameral de Seguridad hay que ir al contexto histórico. La Comisión se creó por ley en 1999, en medio de las reformas del sistema policial y la decisión política de dejar en manos de una civil el mando de las fuerzas de seguridad. La Comisión nació para seguir de cerca las reformas tras el acuerdo de las fuerzas políticas de la provincia.

La norma le otorga ciertas facultades, por ejemplo, es la encargada de fiscalizar y controlar el sistema provincial de seguridad de Mendoza. “Tendrá por misión la supervisión y el control de los organismos que ejecutan y desarrollan políticas de seguridad en Mendoza”, dice la norma en el artículo 32.

Entre las facultades de la Bicameral de Seguridad, la norma establece la facultad de requerir de todo organismo público o privado, nacional, provincial o municipal toda la información que estime conveniente. Todos los años, la Comisión debe hacer un informe público.