Tras el papelón en la Legislatura, Marcelo Romano hizo un descargo sin autocrítica

El senador Marcelo Romano decidió realizar un video a modo de descargo luego del escándalo que se vivió en la Legislatura el jueves durante la visita del ministro de Seguridad, Raúl Levrino; el jefe de la Policía, Roberto Munives, y el subsecretario Relaciones Institucionales, Néstor Majul.

Fue este último el funcionario quien denunció haber recibido agravios por parte del legislador. La actitud de Romano fue ampliamente repudiada en las redes sociales y por el oficialismo, desde donde pidieron un pedido de disculpas formal.

Se anticipaba que el encuentro en la Bicameral de Seguridad iba a ser tenso, ya que la oposición había solicitado la presencia de referentes de esta cartera en varias oportunidad, pero desde el oficialismo habían logrado aislar y resguardar a los funcionarios.

Desde un primer momento, la reunión se plagó de chicanas, gritos y fuertes cruces. La discusión fue un escalón más arriba, cuando Romano se levantó de su lugar, recorrió todo el salón y en tono desafiante le dijo "imbécil" al legislador radical Diego Costarelli. Y posteriormente pasó por detrás de Majul y lo discriminó por su apariencia física diciéndole de manera despectiva "gordito".

Para finalizar ese caluroso encuentro, Majul tomó el micrófono y se explayó: "Me cuesta mucho los 130 kilos que peso, puedo tener alguna diferencia de criterio pero que me digan 'callate gordito' o 'bidón de plástico', sinceramente me ofende y me duele porque me cuesta mucho llevar esto, no es gracioso, es discriminación".

El descargo de Romano

El senador grabó un video para intentar explicar lo que ocurrió, con muy poca autocrítica, Romano dijo que todo se trata de una estrategia para ocultar un problema más profundo que es la compra de chalecos antibalas.