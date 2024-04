Rodolfo Suarez: "Iniciamos el trámite para no cobrar el aumento"

En la Cámara Alta, a mano alzada y sin debate, los senadores se subieron más del 100% las dietas que llegan a los 4 millones. Este aumento es antecedido por el ascenso de Manuel Adorni de vocero presidencial a secretario de Estado con un aumento en la dieta de 5 millones de bolsillo. Entre los pocos funcionarios que votaron en contra se encuentran los mendocinos de la UCR Mariana Juri y Rodolfo Suárez quien dio detalles en MDZ Radio 105.5 FM sobre su posición de votar en contra tanto del aumento como del método de votar a mano alzada. Además, presentó un pedido para que, directamente no se liquide el aumento ya que no sería coherente votar en contra y cobrarlo igual.

"Mi voto y el de Mariana Juri fue oponernos a este aumento por entender que no es oportuno por las cosas que ocurren en el país. Es un aumento desproporcionado. No solamente no votamos a favor, sino que hemos solicitado hace instantes, ante la Secretaría Administrativa del Senado, la posibilidad de que no cobremos este aumento para ser coherente con el voto", dijo el senador Suárez y agregó que "si bien hay senadores que vienen de muy lejos a la ciudad, con los costos que tiene hospedarse en Buenos Aires y todo, no es acorde a los tiempos que se vive dar un aumento de tamaño magnitud".

El tuit de Rodolfo Suarez.

Además, la votación fue a mano alzada y Suárez aseguró que esto "desde lo técnico es legal, es legítimo, se puede hacer. Nosotros no solamente votamos en contra del aumento, sino también que votamos en contra de que se tratara de esta manera".

Rodolfo Suárez se refirió también a la situación de sus colegas que votaron a favor: "No solamente es una cuestión de empatía con la gente. Cada senador tiene su situación particular. Yo nunca dejé de ejercer, salvo cuando fui gobernador e intendente, pero llevo 30 años de ejercicio de la profesión de abogado. También entiendo que hay otros senadores que no tienen absolutamente ningún otro ingreso". A continuación, agregó que "$5 millones de pesos gana de bolsillo el vocero presidencial que no lo vota nadie, que no tiene ningún compromiso con la gente. Es todo un debate que se da en este país donde hay tantas cosas distorsionadas en la economía y en el funcionamiento de las instituciones".

En cuanto al trámite administrativo para que no se les liquide el sueldo, explicó que si bien "no conozco el trámite administrativo, pero no es coherente no cobrarlo y donarlo o sortearlo, porque lo están cobrando igual. Hemos pedido que no se liquide. No sabemos si se puede, o no porque es una resolución tomada del cuerpo para todo el cuerpo. No conozco el tema administrativo, por eso hemos pedido que se vea esta la posibilidad".

