La interna del PRO tensiona al oficialismo y Sol Salinas cargó contra Hebe Casado

El 2 de junio el PRO elige a sus nuevas autoridades y hay varios sectores que pugnan por conducir el partido. Por un lado el demarchismo pretende recuperar la conducción que perdieron a la fuerza por la intervención del partido tras la salida de Cambia Mendoza y la creación de La Unión Mendocina. Por el otro, la vicegobernadora Hebe Casado está lanzada en la carrera para presidir el PRO ratificando su pertenencia al oficialismo mendocino. Pero en el medio, la diputada provincial Sol Salinas pretendía ofrecer una propuesta diferente, alejada de las rencillas entre Alfredo Cornejo y Omar De Marchi. Pero todo indica que sus aspiraciones quedarán truncas.

En diálogo con MDZ Radio, la legisladora cargó duramente contra Hebe Casado y la acusó de inclinar la cancha para evitar su participación. "Nos hemos encontrado con un acta de la junta electoral, donde tiene mayoría Hebe Casado, que va en contra de la participación de los jóvenes y los derechos en el PRO", disparó Salinas en referencia a la eliminación del cupo joven en las listas pero sobre todo a la exigencia del pago de una caución de 2 millones de pesos para poder presentar listas.

"Quieren eliminar el 30% de la participación de los jóvenes en los órganos políticos. Me toca en lo personal porque fue una propuesta mía cuando era presidenta de la juventud en 2017. Propuse modificar la carta orgánica, el presidente era Omar De Marchi y logramos modificarla. Logramos que la juventud sea un órgano partidario autárquico y que todos los órganos de participación, incluida la mesa ejecutiva que es la mesa chica, tuviese representación de la juventud. Fue un logro enorme para los jóvenes en ese momento. Hoy encontramos a Hebe Casado yendo en contra de eso", esgrimió Sol Salinas.

Hebe Casado y Omar De Marchi en el desayuno de Coviar.

En ese sentido, reconoció que es probable que no presente listas para competir por la presidencia del partido porque no cuenta con los 2 millones de pesos que le exigen pagar antes del viernes y le da vergüenza salir a pedirle dinero a los afiliados que la acompañan. "Quienes me respaldan no pueden venir a poner plata. Estoy sorprendida, enojada y desilusionada de que mi partido político se vaya en contra de la realidad económica, social y política que nos está demandando la gente", manifestó.

"No quieren que participe la gente que está por fuera de la política. Qué profesional o joven se pone a juntar 2 millones de pesos antes del viernes para participar de una interna partidaria. Eso se presentó el martes. Hemos planteado una impugnación", adhirió la legisladora provincial que llegó a su banca dentro de las listas de Cambia Mendoza.

"Lo mio no es una denuncia, es una manifestación. Se está yendo en contra de la carta orgánica. Y yo no tengo 2 millones de pesos para participar en las elecciones. Y aunque los tuviera, la política no debería estar gastando en la política para los propios políticos. Me parece una vergüenza. Me parece fuera de la realidad, de la agenda de la gente y los afiliados. Los políticos no somos ajenos a la realidad. Como diputada me da vergüenza que estemos pidiendo plata a los afiliados para participar de la interna. Entiendo que es fácil si sos vicegobernadora y tenés estructura o si sos intendente o tenés legisladores. No es mi caso y no debería ser el caso para poder participar. Por eso lo estoy manifestando", concluyó Sol Salinas dando a entender que se le está restringiendo la posibilidad de competir.

El club de la pelea

Por otro lado, la diputada del PRO afirmó que hay dirigentes que han crecido apostando a la lógica de la pelea y la confrontación dañando el espíritu del partido que representan. "Esto va contra el espíritu de lo que nosotros decimos representar. De lo que nosotros mismos pregonamos. No me siento representada en esa pelea de políticos ajenos a la realidad de los mendocinos", esgrimió apuntando contra referentes como Hebe Casado y Omar De Marchi.

"Me van a decir que la política es así y que las internas se manejan así. Conmigo no cuenten porque justamente vine a cambiar esas cosas para que la gente común pueda participar. Darles herramientas para hacerlos, no trabas. Si no, sigue pasando lo mismo de siempre. Los partidos políticos son conducidos por los mismos dirigentes que se van cambiando de partidos con las mismas mañas", disparó molesta.

"Si esas son las condiciones solo habrá internas con listas que tienen plata y que tienen como prioridad poner plata de la política para hacer política entre los mismos políticos, lejos de la demanda de la gente. Nosotros no vamos a poner plata. Los dos o tres que se vienen peleando lo hacen desde que tengo uso de razón", afirmó la diputada provincial y dijo que "hay dos claras figuras que se siguen eligiendo como enemigos acérrimos en la política para poder retroalimentarse mutuamente".

"Ambos sectores han ganado mucho en esa guerra. Han ganado en la pelea del partido y tienen grandes estructuras. Esa retroalimentación le favorece a esas dos partes. Yo fui ilusa al proponer diálogo hasta que me di cuenta de que esta diferencia favorece a esos dos sectores", sentenció y dijo que no van a entrar en ese juego.

"Si tenemos que recaudar plata no va a ser para una una interna partidaria. Será para una campaña para útiles, de abrigos, zapatillas , ayudar a los comedores de la Ciudad como hacemos hace años. No para pagar una caución en una interna que no le suma a la gente. Yo estoy a la orden del día de la demanda de la gente y no de dos o tres políticos que desde hace años vienen haciendo lo mismo", finalizó.