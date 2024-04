La amenaza a Javier Milei y el desubicado diagnóstico del jefe de ATE

El titular de ATE, Rodolfo Aguiar, amenazó a Javier Milei con que a donde esté el presidente lo van a ir "a buscar". Le consultó si se "medicó para la ansiedad", y lo acusó de estar "enfermo de odio". Más temprano el presidente había comentado una denuncia sobre un momento de tensión que se vivió en la Secretaría de Niñez y Familia en manos de ATE.

"Me parece que está perdiendo la línea", dijo el sindicalista, señalando al mandatario. "No me diga que en su mundo virtual también se empieza a intranquilizar? ¿No se medicó para la ansiedad? ¿Sabe qué? Usted es sádico y violento. Un vago que vive encerrado. ¿Cómo vamos a esperar que conozca lo que es la dignidad de trabajar?", se preguntó Aguiar.

En esta línea, el dirigente sindical acusó a Milei de estar "enfermo de odio". "Pero quédese tranquilo que con paros y manifestaciones lo vamos a curar. Además, sepa que como en Bariloche, a donde vaya lo vamos a ir a buscar", amenazó y concluyó.

Más temprano, Javier Milei había opinado sobre las "patotas sindicales" que "son el tipo de cosas que hay que enfrentar cuando buscás barrer con un sistema corrupto".

Rodolfo Aguiar contra Javier Milei

"Y después vienen a medir liberalismo en sangre desconociendo el 80% de las restricciones de la vida real... Así enfrentás a corruptos, termos y puristas imbéciles", cerró.