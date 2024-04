Video: fuerte discusión en la Legislatura de Mendoza por el look "Top Gun" de Luis Petri: "Deje de hablar pelotudeces"

En la sesión de este miércoles de la Cámara de Diputados de la Legislatura de Mendoza se vivió un momento de tensión particular. El jefe de bloque del Partido Justicialista, Germán Gómez, mantuvo una acalorada discusión con su par radical Alberto López, luego de que el diputado peronista expusiera una serie de críticas hacia el Gobierno nacional en materia de política internacional, con el foco puesto en el ministro de Defensa de la Nación oriundo de Mendoza, Luis Petri.

Tras la concreción de la compra de aviones F-16 a Dinamarca, con el titular de la cartera de Defensa Luis Petri a la cabeza, Gómez señaló en tono desafiante: "Que un ministro de Defensa (Petri) crea que es Maverick de la famosa saga Top Gun es una locura. Es armamento altamente técnico y caro. No es un juguete para que un ministro haga campaña política". Ante la queja del radical petrista Alberto López, dijo a los gritos: "Hubiese pedido la palabra y lo invito al debate. Tanto que habla... ¡Deje de hablar pelotudeces!".

Durante el comienzo de su intervención, el legislador peronista sostuvo: "Creo que es el espacio que nos ofrece el reglamento para poder expresarnos. Quiero manifestar mi preocupación por la política internacional que está llevando adelante este Gobierno. En algunos casos la relación casi carnal que Argentina está teniendo con Estados Unidos, lo que implica que por vía un decreto permitir que tropas extranjeras ingresen al territorio nacional, cosa que tiene que autorizar sí o sí el Congreso".

"Si bien es cierto que se ha reforzado el espacio aéreo, no sé si es la mejor compra (nuevos aviones adquiridos) que necesitaba hacer la República Argentina. Cuando tuvimos el conflicto de Malvinas, Argentina no se enfrentó al Reino Unido. Desde un punto de vista estratégico y político, se enfrentó a la OTAN. ¿Qué sucedió? Se quedó sin los componentes mínimos. La gran mayoría de sus aviones eran de fabricación francesa. Cuando se armó el conflicto nos cortaron los víveres y no había posibilidad. Se tuvo que fabricar componente en Argentina de manera improvisada. Hoy están comprando aviones que tienen tecnología americana", aportó.

Y añadió: "Pero quiero volver nuevamente al tema de la coherencia. Caer en las payasadas en las que a veces cae el Gobierno nacional -como ya le sucedió a otros países como Ucrania, donde determinadas situaciones improvisadas lo llevaron a una guerra con el supuesto apoyo de la OTAN- son decisiones políticas desacertadas".

El diputado peronista Germán Gómez. Foto: Prensa Legislatura.

"Disfrazar la figura del presidente Milei con un camuflado que no existe en las fuerzas militares, me parece un desacierto. En la región genera preocupación. Que un ministro de Defensa (Petri) crea que es Maverick de la famosa saga Top Gun es una locura. Es armamento altamente técnico y caro. No es un juguete para que un ministro haga campaña política", consideró Gómez.

Luego, el tono comenzó a elevarse y, a los gritos, indicó al diputado "petrista" Alberto López: "No es un juguete. Sean responsables. ¡Se cree que está en la película Top Gun! ¡No sean payasos y sean responsables de la política internacional!".

"Una persona de la política no tiene que dejarse encandilar por las luces de Buenos Aires. Tiene que actuar con responsabilidad. Mañana cuando el Ministerio de Defensa inaugure un hospital, ¿se va a disfrazar de médico cirujano? No es así", sumó Gómez.

Finalmente, la situación se desbordó cuando Germán Gómez afirmó: "Hay que actuar de manera racional porque "estas situaciones nos pueden llevar a cuestiones complejas en el orden internacional. Sean coherentes. No jueguen con los bienes del Estado". Ante la interrupción de López, el sanrafaelino lanzó: "Hubiese pedido la palabra y lo invito al debate. Tanto que habla... ¡Deje de hablar pelotudeces!".