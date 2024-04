Cornejo negó favoritismos en la coparticipación y cuestionó el planteo de Luján

Este miércoles, el gobernador Alfredo Cornejo participó del lanzamiento de una nueva edición del Programa Mendoza Futura. Allí, el mandatario se refirió al aumento del precio del boleto del colectivo y también explicó el objetivo del viaje que tiene programado a Chile para participar de una feria minera vinculada al cobre. Además de ello, cargó contra los intendentes que cuestionan el proyecto enviado a la Legislatura para modificar el coeficiente de equilibrio de la coparticipación municipal. "Primero que nada, nadie se beneficia. Ha sido pésimamente tratado, simplifican, porque no se estudian los temas en forma profunda", cuestionó el mandatario.

En los últimos días, varios intendentes han expresado su malestar por el cambio en el coeficiente de equilibrio porque afirman que perjudica a sus comunas. El intendente de Maipú, Matías Stevanato, calcula un perjuicio anual de 700 millones de pesos mientras que el más efervescente en sus declaraciones ha sido el jefe comunal de Luján de Cuyo, Esteban Allasino. Para Cornejo, los reclamos son infundados y en todo caso, en lugar de decir que pierden, deberían aclarar que "no ganan tanto como ganarían con el nuevo censo".

En ese sentido, Alfredo Cornejo admitió que el censo realizado en 2022 confirma un crecimiento poblacional en Luján y Maipú que impacta directamente en los fondos que reciben esos municipios. Por ley, la coparticipación se reparte en un 25% en partes iguales para todas las comunas, un 65% en proporción a la población y el 10% restante con un coeficiente de equilibrio que es el que afecta la nueva ley. Para el gobernador, el cambio apunta a moderar el salto que generó el último censo con lo cual los que ganaban mucho no ganan tanto, y los que perdían mucho no pierden tanto.

"En estas últimas dos décadas, la ciudad se ha desarrollado en forma desordenada en zonas muy productivas. Es decir, se ha desarrollado con mucho desorden urbano y eso ha obligado a cambiar los recorridos de los ómnibus, la infraestructura de cloacas, la infraestructura de agua, y ha hecho que haya mucha migración a todo un cordón que es Luján, Maipú", esgrimió y sumó que a eso se suma que Luján ganó dos litigios (uno contra Las Heras y otro contra Maipú) que determinaron un incremento poblacional importante.

"¿Qué es lo que estamos haciendo con este proyecto? Es que uno de los ponderadores modere esos cambios poblacionales, con lo cual no pierde Luján, no pierde Maipú, no gana Godoy Cruz, no gana Guaymallén, sino que modera el impacto de los cambios poblacionales", reiteró el mandatario intentando calmar los ánimos. Según explicó, ese es el objetivo del coeficiente que determina cómo se distribuye el 10% de la coparticipación. Incluso, recordó que la idea era tratar este cambio en la ley de Presupuesto pero que lo sacaron a pedido de los intendentes.

"Se modera sólo el 10%, con lo cual los que ganaban mucho no ganan tanto, y los que perdían mucho no pierden tanto, no se cambia la forma abruptamente. Ese ha sido el cambio", repitió ante los medios Alfredo Cornejo.

Respecto a los reclamos, explicó que hay algunos planteos que deben definirse en la Justicia. "Luján tiene una demanda que ha planteado en la Corte. El municipio explica de una forma la demanda, pero yo se lo voy a explicar de la forma que dice el escrito. Ellos quieren que Maipú y Las Heras les devuelva los recursos que ya han cobrado por los terrenos que luego se determinó que pertenecían a Luján... Es un conflicto con Maipú y Las Heras, no es una demanda contra el gobierno provincial. Lo que están pidiendo es eso. Entonces, bueno, esperemos a ver qué es lo que dice la Corte", señaló el jefe del Ejecutivo provincial.

"Ahora, por la vía de la coparticipación, nosotros tenemos que distribuir los recursos de una forma y aspiramos que la Legislatura lo apruebe con ese correctivo. No obstante eso, estamos abiertos a propuestas de los municipios que dicen que pierden. En realidad, lo que tienen que decir es que no ganan tanto como ganarían con el nuevo censo", concluyó.

Evitar las suspicacias

Por otra parte, Cornejo destacó que Mendoza es una de las seis provincias que tiene una ley que establece claramente cómo se reparte la coparticipación entre los municipios.

"Hay seis provincias argentinas que distribuyen la coparticipación todos los años en el presupuesto. Es decir, te doy si se me da la gana. Acá hay una ley específica que distribuye y que todos saben a qué atenerse todo el tiempo. Esa ley tiene un ponderador muy, muy relevante, que es la población. Es un indicador muy relevante, muy, muy relevante, que influye sobre la distribución de los recursos, que va un poco en desmedro de los departamentos más chicos, que tienen tendencia a quedarse en la población y los departamentos que tienen mucha población tienen tendencia a crecer en población" recordó dejando claro que cada municipio recibe lo que le corresponde y que solamente el 10% de la masa coparticipable está afectada por el coeficiente de equilibrio que proponen en la Legislatura.

"Ahora, se modera sólo el 10%, con lo cual los que ganaban mucho no ganan tanto, y los que perdían mucho no pierden tanto, no se cambia la forma abruptamente. Ese ha sido el cambio", remarcó.