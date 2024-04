Esteban Allasino explotó contra el Gobierno: “Es una maniobra perversa de salvataje”

La propuesta del Gobierno de Mendoza para modificar el reparto de coparticipación entre municipios tuvo sus primeras repercusiones. El intendente de Luján de Cuyo, Estaban Allasino, explotó contra el Ejecutivo provincial debido a que la comuna que gobierna es la más afectada en los cambios en el Coeficiente de Equilibrio del Desarrollo Municipal. Aseguró que se está tergiversando el espíritu de la ley original para habilitar el “salvataje” de tres municipios oficialistas y calificó la iniciativa como un “atropello institucional”.

Dentro del proyecto de reformas que envió esta semana el gobernador Alfredo Cornejo a la Legislatura se impulsa una modificación a la Ley Nº 6396 que determina los lineamientos de la distribución de la coparticipación provincial. La norma establece que el reparto entre municipios se realizará en base a tres criterios: el 25% se distribuye en partes iguales entre las comunas, el 65% se reparte en proporción a la población de cada departamento y el 10% se fracciona en base al Coeficiente de Equilibrio del Desarrollo Regional.

El último de los índices es el que el Gobierno provincial pretende reformular, argumentando que se busca mitigar los efectos del incremento de la población de algunos departamentos, que han afectado sensiblemente el criterio más significativo para la distribución de recursos coparticipables.

Dentro del nuevo esquema propuesto para el coeficiente de equilibrio los municipios más favorecidos son Godoy Cruz, Las Heras y Guaymallén, mientras que los que más pierden son Luján y Maipú.

En el oficialismo sostienen que el cambio propuesto apunta sólo a morigerar los efectos que provocó la implementación de los datos del Censo 2022 para el reparto de la coparticipación. El relevamiento del Indec evidenció que Luján y Maipú fueron los departamentos que más habitantes sumaron en la última década, mientras que Godoy Cruz, Las Heras y Guaymallén fueron los que menos crecimiento poblacional tuvieron. Remarcan que en términos generales, Luján seguirá siendo el municipio que más aumentará el caudal de recursos que recibirá.

La propuesta generó una fuerte reacción del intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, quien advirtió que se está alternado el espíritu de la ley original cambiando la redacción de un artículo para “salvar” a tres comunas oficialistas y perjudicar a dos administradas por la oposición.

“Quieren cambiar toda la ley de coparticipación, para poder hacer este salvataje. La ley no habilita este salvataje”, manifestó en diálogo con MDZ el jefe comunal de La Unión Mendocina. Expresó que “el Gobierno provincial tiene dos objetivos. Quiere cambiar el espíritu de la ley con una discusión rapidita y sin profundización de la misma, con un parchecito. Y después beneficiar a los amigos con este cambio”.

Apuntó directamente contra la modificación en la redacción del artículo 5 de la Ley Nº 6396 que se propone en el proyecto que ingresó el miércoles a la Legislatura.

La legislación vigente plantea en ese apartado de la ley lo siguiente: “Crease el coeficiente de equilibrio del desarrollo regional, que tiene por finalidad nivelar las sumas que perciben por habitante, departamentos con similares características. El mismo se establece en el 10%, distribuyéndose conforme se indica en la planilla anexo I, a la que se hace referencia en el art. 2o de la presente ley”.

Agrega que “para el supuesto caso que se modifique la coparticipación primaria, este índice será reformulado por decisión de la Honorable Legislatura, teniendo en cuenta los fundamentos para el que fue creado”.

La nueva redacción propuesta por el Gobierno de Cornejo plantea cambiar el nombre por Coeficiente de Equilibrio del Desarrollo Municipal y señala que la finalidad de este indicador es “equilibrar el impacto de las diferencias en las tasas de crecimiento demográfico y nivelar las sumas que perciben por habitante, departamentos con similares características. El mismo se establece en el 10 %, distribuyéndose conforme se indica en la planilla anexo I, a la que se hace referencia en el inciso c) del artículo 2º de la presente ley”.

Asimismo también cambia la composición del segundo párrafo y sugiere que “para el supuesto caso que persistan diferencias en las tasas de crecimiento demográfico o se modifique la coparticipación primaria, este índice será reformulado por decisión de la Honorable Legislatura, teniendo en cuenta los fundamentos para el que fue creado”.

Allasino manifestó que la actual legislación no tiene contemplado el cambio que pretende realizar el Ejecutivo y sostuvo que “si quisieran cambiar el coeficiente de equilibrio, debería agregar más plata y aumentar el 18,8% que se reparte entre municipios por coparticipación”.

Puso como ejemplo lo sucedido durante la administración del exgobernador Celso Jaque, cuando pasó del 14% al 18,8% lo que reparte el Estado de lo que recauda mediante impuestos provinciales y lo que percibe de la coparticipación federal por parte de Nación.

“La actual ley no prevé cambiar los coeficientes si no es con el cambio de la coparticipación primaria, pero como el Gobierno no está dispuesto a darle más recursos a los municipios, va a tergiversar el espíritu de la ley, cambiarla y darle más plata a tres municipios a costa de dos municipios”, sentenció el intendente de Luján.

En este sentido, cuestionó que no se habilite el debate de toda la ley de coparticipación y solo se avance en una parte que afecta principalmente a la comuna que gobierna. “Están cambiando dos renglones para poder justificar una maniobra perversa, que es sacarle recursos a Luján y Maipú para repartírselo a Godoy Cruz, Guaymallén y Las Heras. Hay un atropello a la institucionalidad de Mendoza. El que tenga mayoría en la Legislatura va a poder hacer lo que quiera con la plata de Mendoza, sin debate alguno”, disparó.