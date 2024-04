Victoria Tolosa Paz le contestó al Gobierno por la polémica en la compra de los guardapolvos

La exministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, le respondió al Gobierno nacional después de la denuncia por la compra de guardapolvos blancos a 30 cooperativas. "Denuncian sin saber ni siquiera de lo que están hablando", señaló en redes sociales la actual diputada nacional.

"A partir del 9 de marzo de 2024 comenzó una campaña orquestada desde el Estado para inyectar información falsa, incompleta, sesgada e incluso 'falsificada' en medios de prensa sobre supuestas irregularidades en mi gestión como ministra", agregó la exfuncionaria.

Sobre la denuncia por la compra de guardapolvos por cinco mil millones de pesos, en la que se preveía como contraparte la entrega de un millón y medio de guardapolvos blancos, Tolosa Paz explicó que "si aún hay algunas cooperativas que adeudan guardapolvos, los plazos para exigir su cumplimiento o la ruptura del vínculo estuvieron vigentes para la administración actual".

Agregó que "desde la pésima gestión de las actuales autoridades del Ministerio de Capital Humano no entienden (o no quieren entender) que el subsidio con cargo a rendir necesariamente es anticipado, de lo contrario no hay subsidio".

La actual ministra de Capital Humano acusó a la gestión anterior por la compra de guardapolvos que no fueron entregados.

La denuncia pone en la mira a una serie de cooperativas que trabajaron con el Gobierno de Alberto Fernández. Estas son: Cooperativa 15 de Julio, Cooperativa de Trabajo General Mitre Manos Unidas LTDA, Cooperativa de Trabajo Solutex LTDA, entre otras.

Este jueves, el Gobierno nacional amplió la denuncia judicial contra la exfuncionaria. "Se informaron a la justicia distintas irregularidades detectadas en dichas cooperativas a cargo de la confección de parte de los guardapolvos que compró el Estado Nacional y que nunca fueron entregados conforme lo denunciado", indicaron desde la cartera de Capital Humano.

Además, remarcaron que "las irregularidades detectadas por los inspectores del Estado, incluyen constancias de pagos y transferencias por comisiones y servicios relacionadas con la confección de los guardapolvos".