Qué propuesta salarial llevará el Gobierno a los estatales

El Gobierno y los principales sindicatos de Mendoza se vuelven a sentar hoy a negociar en la segunda ronda de paritarias. En el primer encuentro -que se abrió la semana pasada tal como señalaba la cláusula de garantía- los representantes del Ejecutivo ofrecieron 10% de aumentos en abril, 10% en mayo y 10% en junio. La propuesta salarial fue rechazada de plano por los gremios por insuficiente.

Roberto Macho de ATE se reunirá con los funcionarios del Gobierno provincial a las 11.

Ahora, el Gobierno provincial se ve obligado a poner sobre la mesa una propuesta salarial superadora para los estatales de Mendoza pero tiene un techo: la caída de la recaudación y los recortes de la coparticipación nacional. Desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas no adelantaron números cerrados, sin embargo aseguraron que “la nueva propuesta salarial no puede ser muy lejana a la que se presentó en la primera ronda”.

“Cuando la recaudación se aleja de la inflación la paritaria se vuelve compleja. No podemos ofrecer nada que no podamos pagar”, explicaron desde la Casa de Gobierno.

Claudia Iturbe de Ampros tiene cita a las 16 en la mesa paritaria.

Según trascendidos, la mejora de la propuesta salarial vendría de la mano de un bono. Es decir, 10% de aumento en abril, 10% en mayo y 10% en junio, más un bono para agrandar la cifra final del bono de sueldo de los estatales. Todo indica que la otra opción sería un aumento del 12% cada mes en el básico pero sin bono.

En definitiva, la propuesta salarial estaría muy cerca de lo que se ofertó en la paritaria de febrero. En ese momento, la definición de las bases quedó entre dos opciones: la primera fue una suma fija no remunerativa y no bonificable de $90.000 en febrero más un incremento de 15% en febrero y de 15% en marzo, y la otra fue aumento del 16% en febrero y 16% en marzo.

Los innegociables de los sindicatos

SUTE, ATE y Ampros rechazaron en la primera ronda de negociación la propuesta salarial por insuficiente, ni siquiera la pusieron a consideración de las bases. Es que los gremios de los estatales tuvieron reuniones previas en conjunto para definir algunos temas en común y armar un frente más compacto ante el Gobierno provincial.

Entre los puntos que llevaron a la mesa paritaria está la base de cálculo de los aumentos. El Gobierno provincial toma como base el sueldo de diciembre de 2023 en su propuesta salarial y los gremios quieren que los incrementos se realicen sobre el mes anterior.

Los funcionario encargados de llevar la propuesta salarial a la mesa paritaria. (Gobierno de Mendoza)

Además, los sindicatos no aceptan aumentos con bonos fijos no remunerativos porque los consideran montos en negro que no buscan una mejora salarial a largo plazo. Este sería uno de los temas clave en la negociación paritaria.

Por otro lado, los sindicatos exigieron que el Gobierno provincial envíe a la mesa paritaria a un funcionario con poder de negociación y decisión para poder avanzar en el diálogo. “Viene con un mandato del que no se puede salir, es casi como un decreto que se acepta o se rechaza”, explicaron desde Ampros.

Entre otro de los puntos, está garantizar un salario mínimo equivalente a la canasta alimentaria y pusieron énfasis en el ítem de antigüedad que actualmente no tiene gran peso sobre el número final de los salarios estatales.

En otro orden, en la primera ronda ATE pidió el pase a planta de todos los empleados estatales, la categorización del personal según sus funciones, el respeto del Convenio Colectivo de Trabajo, el aumento de los porcentajes adicionales específicos por sector y cambios en el régimen de licenciados en enfermería.

Las reuniones de hoy