Sigue la polémica por el Salón de las Mujeres: la queja de Leandro Santoro y el desafiante mensaje de Javier Milei

El Gobierno de Javier Milei se reunió el viernes por la tarde con los gobernadores en Casa Rosada para avanzar en acuerdos fiscales antes de la firma del pacto del 25 de mayo. En medio de las negociaciones, se suscitó una fuerte polémica por el cambio de nombre al Salón de las Mujeres de Casa Rosada, que ahora pasará a llamarse Salón de los Próceres.

El cambio de nombre fue anunciado por el Gobierno a través de un desafiante video en el que aparece Karina Milei mostrando cómo quedó el nuevo Salón de los Próceres tras los cambios que se dispusieron.

El mensaje de Leandro Santoro

El diputado nacional de Unión por la Patria Leandro Santoro manifestó su malestar por los cambios dispuestos a través de su cuenta de X.

Salón de los Próceres Argentinos. pic.twitter.com/4L595dO7jv — Casa Rosada (@CasaRosada) March 8, 2024

"Podrán cambiarle el nombre a todos los salones de la casa rosada y cerrar todos los organismos públicos, pero si no mejoran los ingresos de la gente y no evitan que se pierdan empleos, sus "victorias culturales" se les van a venir en contra. La gente no come circo, come pan", se quejó el legislador.

La foto que están difundiendo y es del 2020...



//



La marcha REAL de hoy... pic.twitter.com/BuNy9QkZqn — Piti (@elpittttt) March 9, 2024

El cambio de nombre al Salón de las Mujeres no fue la única provocación en la que incurrió el Gobierno durante el Día Internacional de la Mujer. El presidente Javier Milei retuiteó un mensaje en el que se minimizaba la convocatoria de la marcha de mujeres por el 8M. "La foto que están difundiendo es del 2020", decía el mensaje que compartió el mandatario.