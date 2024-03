"Lo hacía más valiente": la irónica respuesta de Cristina a Milei en la polémica por el aumento de sueldo

Apenas 50 minutos tardó Cristina Fernández de Kirchner en lanzar una fuerte respuesta a las acusaciones de Javier Milei, quien la responsabilizó directamente por el aumento de sueldo que recibió tanto él como sus principales funcionarios. La expresidenta también utilizó las redes sociales, en concreto X (antes Twitter), para ironizar sobre lo ocurrido.

"Lo hacía más valiente Presidente. Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años? Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue", aseguró Cristina Fernández de Kirchner en respuesta a la "defensa" de Javier Milei.

El tuit de CFK luego de que Milei la responsabilizara por haberse aumentado el sueldo.

Tras la polémica por el aumento de dietas de diputados y senadores, en la cual Javier Milei pidió a Martín Menem que dé marcha atrás, Victoria Tolosa Paz realizó una importante denuncia este mediodía. La diputada aseguró que el pasado 29 de febrero el presidente aplicó, mediante su firma, "un aumento del 48% a todos los cargos jerárquicos del poder ejecutivo nacional".

Por esto, y como era de esperar debido a la verborragia tuitera del jefe de Estado, Javier Milei salió a responder las acusaciones de Victoria Tolosa Paz de una manera muy particular: el mandatario apuntó los cañones contra Cristina Fernández de Kirchner y prometió dar de baja a un decreto de 2010 que enganchaba el sueldo de la máxima autoridad, sus ministros, secretarios y subsecretarios a la paritaria de los empleados de la administración pública nacional. "Me acaban de informar", se excusó y palabras después aseguró que "obviamente vamos a derogar ese decreto y retrotraer cualquier aumento que la planta política haya percibido".

Pese a su defensa en Twitter, Javier Milei quedó en offside en medio de la polémica puesto que él mismo había firmado en enero un decreto (el 90/24) en el cual quedaba explicito que el 16% de aumento que correspondía a ese mes "no se extenderá a las autoridades superiores de las jurisdicciones, entidades y organismos del Poder Ejecutivo Nacional", según se lee en el artículo 4 de esa norma. Pero en febrero el escenario fue distinto: el mismo artículo 4 del decreto 206/2024 sí incluyó a los altos cargos. Ambos decretos, el 90/24 y el 206/2024 llevan la firma del jefe de Estado, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.