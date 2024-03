Narodowski comparó el discurso de Milei en una escuela con el kirchnerismo

El presidente Javier Milei brindó un discurso el pasado miércoles en el marco del acto de inicio de clases en el Instituto Cardenal Copello, en el barrio porteño de Villa Devoto, donde estudió junto a su hermana. En una extensa oratoria de más de una hora, no solo recorrió anécdotas de su vida como estudiante, sino que defendió su política de “motosierra y licuadora”.

El mandatario estuvo acompañado por su hermana, y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. También participaron la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Educación, Carlos Torrendell.

MDZ Radio 105.5 FM charló con Mariano Narodowski, especialista en Educación, quien expresó: "Creo que en Argentina no hay adoctrinamiento porque el adoctrinamiento es que el Estado imponga un conjunto de contenidos y de prácticas en las escuelas de las que nadie puede zafar y, además, si alguien hace lo contrario, se lo persigue e incluso se lo encarcela como en el pasado en la Argentina. Esto no existe en el país hace muchísimos años, lo que sí hay son bajadas de línea individuales. Hay algunos diseños curriculares en las provincias que tienen algunos aspectos de bajada de línea que no son pluralistas, sobre el tema del agronegocio, del mercado, sobre los pueblos originarios, pero no es un proyecto de adoctrinamiento, sino son algunos elementos muy preocupantes, pero pero hay que ponerlos en su justo término".

"Lo más controversial del discurso del presidente fue cuando una alumna le hace una pregunta sobre el apoyo que recibe y la respuesta del mandatario fue la de siempre, honesta, pero a mí me parece por lo menos discutible que lo haga en una escuela. El dato positivo es que Javier Milei, en este punto y en tantos otros, pone en discusión cosas que estaban completamente acalladas en nombre de la corrección política o en algunos otros elementos. Ese es el punto, cuando él dice que el Estado adoctrinaba en la época del kirchnerismo, me parece que es parcialmente cierto. Entonces, me parece que esto forma parte de una tradición que tenemos en la Argentina y que hay que corregir, pero el punto es que no tenemos para nada la gravedad de la cuestión del adoctrinamiento", agregó.

Narodowski afirmó que en el mensaje del presidente "hubo una bajada de línea, no hay ninguna duda de eso, pero poniéndolo en contexto, lo que yo tengo para señalar es que eso es lo que él viene diciendo siempre".

Además, sostuvo que "todo funcionario de ese nivel, gobernador o presidente, creo que no tendría que hablarle a los chicos, no es su función. En todo caso, algunas palabras protocolares y nada más porque la sola presencia de un funcionario de ese nivel ya es un acto político, no hay manera de que no lo sea. Yo fui dos años ministro de Educación de la Ciudad, aportando mi pequeño granito para combatir el colapso de la educación, y me parecía que mi sola presencia ya era un acto político. Mi mamá era zurda, y cuando el presidente habla así, a mí me desagrada muchísimo. La parte biográfica, ahí es un poco más discutible porque él está diciendo lo que le pasó a él. Todos esos epítetos a mí me parecen mal, pero no porque sea una escuela, sino que en general me parece mal".

El especialista en educación argumentó que "lo que quiero aportar, para dar un poco de lucidez, es que el candidato de la moderación en las PASO sacó un 11%, que era Horacio Rodríguez Larreta. Él era un candidato, independientemente de si nos gusta o no, ese era el candidato de la moderación. Quiero decir que Milei es a la vez un síntoma de lo que le pasa a la sociedad y también un catalizador. Entonces, tampoco me parece razonable echarle toda la culpa a Milei, por supuesto que no exime de responsabilidad, pero también es un síntoma de lo que nos pasa a nosotros como sociedad".

"Hace 20 años atrás Néstor Kirchner era el síntoma y el catalizador de lo que estaba pasando. Javier Milei, paradójicamente, gana las elecciones con aquellos que fueron nacidos y criados en 20 años de kirchnerismo. Es paradojal porque él dice los adoctrinaron, ahí la respuesta es o los adoctrinados mal o ese adoctrinamiento surtió efecto y los jóvenes se volvieron en contra, como pasó con Néstor en relación al menemismo", sumó.

Y mencionó que "creo que hay que aportar complejidad a estos temas para entenderlos, Milei es nuestro fenómeno nuevo y analizarlo con las viejas categorías que usábamos antes, no me parece muy conducente. Creo que hay que superar esas categorías, retomarlas, reformularlas y tratar de entenderlo de esa manera".

Financiamiento educativo

A un día del cónclave por la convocatoria al Pacto de Mayo, El Gobierno prorrogó uno de los artículos de la Ley de Financiamiento Educativo y enviará, de manera automática, fondos a las provincias y municipios para proveer de recursos a los ministerios de Educación. La medida se da a conocer en medio de la puja con los gobernadores por los recursos, algo que se discutirá en el cónclave de los jefes provinciales en Puerto Madryn.

Mariano Narodowski comentó que "esos son los nuevos problemas interesantes que plantea Javier Milei, aunque a veces lo plantee de una manera radical. El tema es que la Constitución Nacional dice en el artículo 5º que la educación es de la provincia. Ahí no hay objeciones, entonces lo que hace Milei es provincializar la educación, que haya menos recursos nacionales para las provincias, que las provincias se hagan cargo de todo y que eventualmente el Ministerio de Educación Nacional va a tener programas específicos de apoyo a las provincias, siempre y cuando las provincias condicionen que ese dinero va para educación".

"Soy partidario de renacionalizar muchos aspectos de la educación, porque me parece que mientras no se cambie el federalismo fiscal, o sea la coparticipación, eso va a tardar mucho. La mejor solución es renacionalizar algunas cuestiones con financiamiento nacional, pero para eso hay que tener plata y como sabemos no hay. En principio, tengo algunas disidencias con eso, pero lo que está haciendo Milei es absolutamente legal y constitucional, de eso no hay ninguna", sentenció el especialista.

