La Libertad Avanza quiere demorar el tratamiento del mega decreto de Javier Milei y crece la tensión en el Congreso

"No se hagan los pelotudos". Así, a los gritos, la diputada Carolina Gaillard (Unión por la Patria) insistió con su pedido de tratar el mega decreto 70/23 de Javier Milei en el recinto para rechazarlo en el Senado. Para la reunión de este jueves estaban invitados los funcionarios del Ejecutivo, entre los que se destacaba la presencia del jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

La Libertad Avanza, con el apoyo del PRO, insiste en tratar primero todos los decretos de Alberto Fernández que quedaron por analizar. Nada de esto entusiasmó al kirchnerismo, ni Nicolás Massot (Hacemos Coalición Federal) y Carlos "Camau" Espínola (Cambio Federal). Así, la estrategia oficialista es dilatar el tratamiento.

Los diputados y senadores de Unión por la Patria hablaron de "prácticas dilatorias" del oficialismo para tratar este decreto. "Entendido el apuro porque ven la realidad olvidándose de la historia", contestó el diputado por Santa Fe, Nicolás Mayoraz.

La tensión escaló desde anoche cuando se supo que los funcionarios del Gobierno no iban a hacerse presentes en el Congreso hasta que primero se traten los decretos que quedaron de Alberto Fernández. "Usted se hizo el gallito cuando le dijimos de citar gente. 'No citamos, invitamos', nos contestó", le dijo Mariano Recalde (UP) al presidente de la bicameral de Trámite Legislativo Juan Carlos Pagotto (LLA).

Desde Unión por la Patria se mostraron dispuestos en todo momento a tratar los decretos del gobierno de Alberto Fernández, pero insistieron que primero tiene que ser analizado en DNU 70/23 porque "está vigente" y "está arruinando la vida de los argentinos". "¿En serio primero quieren tratar un DNU que fijó el feriado por los festejos de Argentina campeón del mundo, que ya pasó hace mucho tiempo?", se preguntó Recalde.

Noticias Relacionadas El exabrupto de una diputada kirchnerista en plena reunión de la Bicameral que trata el DNU de Javier Milei

Astuto, Mayoraz recogió el guante y contestó: "Podemos analizar el DNU 805/21 que prorroga hasta 2025 la usurpación de tierras . Explíquenle a esos propietarios que no es urgente devolverles sus territorios".

"Este Congreso ha sido maltratado durante gestiones anteriores. Es momento de que se escuche a los que pedimos el tratamiento de este DNU y muchos decretos que tienen efectos jurídicos. Además, solicito que se invite a funcionarios", indicó, por su parte el jefe de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Ezequiel Atauche.

Por su parte, Massot propuso que se agregue un día más de reunión de la bicameral de Trámite Legislativo para analizar los martes los DNU más antiguos y que los jueves se mantengan las reuniones por el decreto 70/23. Pagotto puso a votación esa propuesta pero sólo el hombre del bloque de Miguel Pichetto votó a favor.

"Independientemente del color político, la necesidad y urgencia del DNU 70/23 está dada porque es el único que tiene pedido de sesión especial. Esto ya está discutido y no se va a resolver en esta comisión", señaló para justificar su pedido.