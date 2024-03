Javier Milei recargado: apuntó contra Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof y subió las expectativas respecto a la inflación

Javier Milei se mostró optimista sobre el rumbo económico del Gobierno y remarcó que la Argentina "está muy cerca de tener inflación de un dígito".

"Si ahora está en torno al 15, le restás el efecto de prepagas, tarifas y arrastre estadístico estamos muy cerca de un dígito. Está funcionando", sostuvo.

Además, insistió que se está llevando adelante "un saneamiento furioso del Banco Central" y lo vinculó con la baja del dólar. "Cada día está más cerca la apertura del cepo. La inflación está bajando pero se va a notar la caída de manera fuerte porque lo estás viendo con el dólar. El dólar no sube porque no hay pesos para comprarlo. Una vez que esté equilibrado el Banco Central, eso terminará inevitablemente en la salida del cepo", recalcó.

Por otro lado, el mandatario cruzó a Axel Kicillof y se metió en la controversia del aumento salarial del 30% a los legisladores y se mostró en contra de que "los diputados se aumenten el sueldo”.

"Le pedí a Martín Menem que de marcha atrás con el aumento. Que voten a ver qué quieren hacer con las dietas y queden expuestos", remarcó el presidente por LN+ y agregó: “Que no me vengan con que no les alcanza porque hay muchísima gente que la está pasando peor”.

Luego fue consultado por los duros dichos de Kicillof, quien lo acusó de "robarle una hora de clase a los chicos" en alusión a la suspensión de la jornada completa en escuelas bonaerense. En ese sentido, desde la provincia acusaron a Nación por la falta de envío de recursos.

"En lugar de poner tanta plata en C5N, podría usar para pagar sueldos. No gastar en un aparato de propaganda para ensuciar al Gobierno nacional", disparó Milei.

Acto seguido, también cruzó a Horacio Rodríguez Larreta, sostuvo que "no comulga con sus ideas" y lo tildó de "hombre de cristal": "Es un social demócrata, intervencionista, cree en cosas que son parte del fracaso de Argentina".

Y disparó: "Larreta no entiende que perdió por paliza, tenía todos los recursos y perdió la interna con Bullrich. Me gustaría, ya que es tan quejoso el señor de cristal, que se pronuncie sobre los presos de Jujuy".

Analizando las decisiones que tomó desde el inicio de su mandato, consideró que fue un "error" pensar "que podía negociar" con los gobernadores en la discusión por la ley ómnibus: "En vez de tomarlo como algo de buena voluntad, creyeron que era un síntoma de debilidad".

“Les estábamos dando un punto del PBI, para que reequilibraran las finanzas públicas, y estaban buscando llevarse dos puntos. Hablaban de ir al déficit cero pero aumentando el gasto público”, se quejó.

De todas formas reflexionó que la caída de la ley no fue una derrota del Gobierno, sino “una derrota para las provincias”. “Si vos te fijás la situación fiscal en la que se encuentran, el problema lo tienen verdaderamente las provincias”, sentenció.

Por último, ahondó en la posibilidad de una alianza formal con el PRO a la que calificó como "posible". De todas formas, destacó que la convivencia entre ambos espacios “se dio naturalmente” y “funcionó muy bien” así.