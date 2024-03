Qué pedirá Mendoza a Nación en la reunión de ministros de Hacienda previo al Pacto de Mayo

Antes de la reunión con los gobernadores que Javier Milei llevará adelante este viernes 8 de marzo en la Casa Rosada, y que es el punto de partida para la firma del Pacto de Mayo, el Gobierno nacional quiere transmitir, a través de los ministros de Hacienda de las 23 provincias y de CABA, información clave para los mandatarios provinciales. Ésta tiene que ver con el capítulo fiscal de la ley ómnibus que el Ejecutivo nacional quiere volver a presentar, pero esta vez, con un acuerdo previo con los gobernadores, para que la ley no se vuelva a caer.

Desde el lado de la provincia de Mendoza, se plantearán los puntos clave que entienden que deben establecerse a nivel nacional y en el Congreso para mejorar la llegada de recursos, en medio de una caída importante tanto de la recaudación provincial, como así también de la nacional a través de la coparticipación.

Víctor Fayad, ministro de Hacienda y Finanzas de Mendoza, participará de la reunión dispuesta por la Nación. El mandatario habló con MDZ Radio 105.5 FM y comentó que "originalmente la reunión estaba pactada con el secretario de Hacienda y el secretario de Provincias del Ministerio del Interior, pero lo más probable es que también se sume el ministro de Economía, Luis Caputo".

Respecto a la agenda a tratar durante la reunión, mencionó: "Ha trascendido que hay varios puntos a tratar, pero la mayoría son actos preparatorios para empezar a andar el camino a la convocatoria del presidente Javier Milei el 25 de mayo. Por ser los ministros de Hacienda y Economía los que estamos convocados, casi sin dudas se tratarán las cuestiones impositivas sobre el paquete fiscal, adicionalmente a retomar el ejercicio en la Comisión Federal de Impuestos que es un organismo que crea la Ley de Coparticipación y que hoy no está en funcionamiento".

"Sería muy apropiado que ese organismo recupere el funcionamiento para tener una discusión ordenada de cara a todo lo que implica la relación fiscal entre la Nación y las provincias, las ganancias, impuesto a los combustibles, qué va a pasar con el impuesto país, cómo se van a actualizar la compensación que Nación se comprometió a pagar las provincias y no lo está haciendo. Hay muchos puntos que están en discusión y no hay un ámbito institucional donde estén todas las provincias representadas, ese ámbito es la Comisión Federal de Impuestos, y en un contexto como este es muy importante que esté funcionando", agregó.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad.

En relación a la reforma del impuesto a las Ganancias, sostuvo que "está clara cuál es la postura del Gobierno nacional, lo han dicho públicamente. Está también bastante clara la postura de varias provincias en relación al Impuesto a las Ganancias, creo que no va a ser una discusión en sí misma, me imagino al ministro exponiendo las prioridades de Nación y nosotros, las provincias, expresando cuál es la postura de cada uno. Sin duda en ganancias es donde más consenso hay, es el más conveniente no solo por su cualidad de ser progresivo, sino por ser menos distorsivo y ser más federal que el resto de los impuestos. Vamos a expresar básicamente lo que ha sido la postura de Mendoza, que ha sido muy coherente desde el momento en el que se votó en septiembre del año pasado hasta la fecha".

"Necesitando recaudación, tanto el Gobierno nacional como las provincias, este es el impuesto menos malo por todas las características que tiene. Lo que pasa es que también sucede que a veces los gobernadores de las provincias, esa esa necesidad no se ve representada en el Congreso, hay muchos diputados que no responden a gobernadores o que no gestionan nada, con lo cual tienen poco interés de dar tratamiento a una suba de impuestos que es antipática, eso implica un costo y para muchos no redunda en un beneficio de recaudar un impuesto que es el menos malo y permite mejorar las gestiones que muchos diputados no tienen responsabilidad sobre administrar ningún presupuesto", sumó Víctor Fayad.

Y concluyó, explicando: "Los impactos más grandes estuvieron en el Fondo Nacional de Incentivo Docente y en el Fondo Compensador del Transporte. Pero hay muchísimos programas que se estaban ejecutando y no se ejecutan más, relacionados con cobertura de salud, con tratamientos de enfermedades críticas para personas sin cobertura de obra social y con todo lo que es discapacidad. En las escuelas también hay programas de jornada extendida que no que no se están ejecutando, hay muchas pequeñas cosas que en la suma hacen un número importante, pero la realidad es que, en términos relativos a otras provincias, Mendoza estaba recibiendo muy poco, con lo cual es una reducción manejable, siempre y cuando el contexto de recaudación se recupere pronto".

