Mauricio Macri respaldó a Javier Milei y reveló cuál es la pregunta que más le hacen

El expresidente de la Nación, Mauricio Macri, participó del Aniversario de la Fundación Libertad en Rosario donde valoró la figura de Javier Milei y dio detalles sobre el vínculo que mantienen. "De a poco nos vamos conociendo y vamos construyendo una relación", expresó.

En ese sentido, Macri, quien más temprano se reunió con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, compartió entre los presentes cuáles son las consultas que más le realizan sobre el presidente.

"Lo que todos me preguntan es si vamos bien, que está pasando, sale o no sale (la ley ómnibus)", empezó diciendo para agregar sin filtro: "(Me consultan) si es o no es loco. Son cosas que me pregunta todo el mundo".

Más allá del momento anecdótico, el fundador del PRO destacó que "lo bien intencionado y honesto" que es Milei para "transmitir sus ideas", con "una visión muy clara y brillante de hace donde quiere ir". Incluso, Macri consideró que la postura del libertario era similar a la que tuvo cuando llegó al poder en 2015.

A continuación, resaltó que Milei "es capaz de defender su visión con coraje y vehemencia" y dijo que eso hace que "algunos sientan que no son las formas".

Macri se mostró en desacuerdo con esa mirada de algunos sectores contra el presidente y subrayó que, dado el momento que atraviesa la Argentina, es necesario que vayan "al fondo de la cuestión".

"Hay que despojarnos de exigencias", sostuvo y agregó: "Más allá de las formas y los errores de presentación y de reglas, hay que entender que los argentinos eligieron a Javier Milei como presidente y tenemos que respetar esa voluntad".

En esa línea, celebró que el PRO haya "bancado el intento de aprobar la ley bases" tras una "interna que hizo mucho daño" y aunque reconoció que el camino "no será fácil", se mostró esperanzado de que la sociedad "no es la misma que en 2015".

"Es duro, pero entendimos que hay que poner el hombro para salir de esta situación. Estamos en el camino correcto. lo que no quieren el cambio se encuentran sorprendidos. Entendimos que el camino correcto es el que empezamos a recorrer y esta vez hay que aceptar que eso tiene costos", planteó.

Finalmente, reiteró que "la sociedad votó a alguien ajeno al sistema político, un verdadero outsider" y relativizó la comparación con otros líderes de la derecha mundial.

"No es Trump, ya que él tenía al partido Republicano detrás, ni tampoco Bolsonaro, con el Ejercito atrás. Milei es él, su hermana y las redes sociales. Y llegó porque la decisión de los argentinos fue un shock en el sistema político. Y lo ha generado. Ahora nos toca a nosotros estar a la altura de las circunstancias, ser generosos y humildes en la defensa de las ideas de fondo. Seguiremos batallando hasta el último día por una Argentina que esté a la altura de lo que la historia y el mundo espera", cerró.