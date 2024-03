La dura respuesta de la diputada Natalia Zaracho al Gobierno tras un tenso cruce en redes

La diputada nacional, Natalia Zaracho, le respondió y muy duro al Gobierno Nacional luego de que altos funcionarios la criticaran por ocupar la banca sin estudios secundarios. Concretamente, la canciller Diana Mondino cruzó a la legisladora por no haber cursado la secundaria, acusándola de ser la "evidencia del fracaso".

En conversación con Futurock, admitió que los dichos que había esbozado la ministra de relaciones exteriores la hicieron enojar "mucho" porque quienes dicen eso "hablan de un lugar de comodidad, de privilegio, que no saben qué implica no terminar la escuela".

"Ellos lo ven como algo malo, como que uno no lo hace porque no quiere o porque no le gusta”, dijo Zaracho en contra de sus detractores.

"Creo que me pegan a mí porque soy la que representa eso (pelear las brigadas educativas, bibliotecas populares e incentivar la educación) en el Congreso. Hoy tenemos más de 50% de pobreza y soy la única que vive en un barrio, soy la única que representa eso y la verdad que tenemos que dar una discusión de fondo”, detalló.

"Sos la evidencia empírica del absoluto fracaso", había dicho Diana Mondino

Sobre las críticas de Mondino, la diputada opinó: "No me molesta en el sentido de que me chicanee con eso, porque yo sé lo que me costó a mí y me costó un montón tener que dejarlo (al colegio), tener que hacer otras cosas”.

La diputada señaló que está cursando el colegio secundario, "tres veces por semana", y en los "momentos" que puede. "Lo estoy haciendo, me molesta tener que decirlo. Yo no lo hago para satisfacer a otros, lo hago porque entiendo que es una responsabilidad, pero la discusión central es que hablan de un lugar de comodidad. Cuando vas a dormir con la panza vacía, cuando en tu casa llueve, cuando se te inunda, cuando tu viejo no tiene laburo. No son las mismas ventajas”, y por eso lucha por las bibliotecas populares"

"(Desde el Gobierno) Juegan un poco con esto de que uno no se esfuerza lo suficiente, de que nos tenemos que acostumbrar a vivir como vivimos. Entonces ahora sale Caputo a decir que tenemos que sufrir para estar mejor. Todas esas boludeces que estos personajes dicen. Cuando a mí me tocó dejar la escuela Bullrich era ministra de Trabajo”, cerró el tema Natalia Zaracho.

Natalia Zaracho. Fuente: Captura de pantalla de Futurock

La fuerte acusación de Diana Mondino

La Canciller le había respondido un tuit a Natalia Zaracho, en donde esta acusaba a un periodista de "lamebotas de Milei". "El problema no es que tengas o no convicciones, el problema es que legislas sin tener secundario", le escribió Mondino.

"Encima como agravante, viviste prácticamente toda tu vida durante el kirchnerismo. Sos la evidencia empírica del absoluto fracaso que fue el curro del Estado Presente", cerró el tuit.

La diputada Zaracho originalmente había cruzado al periodista Esteban Trebuq, derivando en la crítica de Mondino. "Trebucq, fracaso es ser un lamebotas de Mieli. Tengo convicciones y las defiendo, no como vos que sos un militante del ajuste y no lo admitís. Capaz eso es lo que te molesta, payaso", escribió. Luego de la respueta de la Canciller, la legisladora concluyó: "Diana, las Malvinas son argentinas. Aprende a defender a la patria que para esto te pagan".