¿Un Portezuelo más chico? El planteo de un intendente clave a Alfredo Cornejo

Hay una firme iniciativa que tienen en agenda los tres intendentes del sur de la provincia, Celso Jaque (Malargüe), Omar Félix (San Rafael) y Alejandro Molero (General Alvear). Según Jaque, ya se la plantearon al gobernador Alfredo Cornejo. No sólo quieren que los 1.023 millones de dólares que terminará de recibir la provincia en octubre por haber desistido del juicio por los perjuicios de la promoción industrial que eran para hacer la central hidroeléctrica Portezuelo del Viento se queden en el sur, sino que además pretenden hacer una obra similar, quizá más chica, que implique el trasvase del río Grande al Atuel. Apuntan a que el Gobierno de Mendoza retome las conversaciones con La Pampa, que judicializó el proyecto. Se avecina una discusión con el resto de la provincia.

No lo plantean como una guerra, pero sí advierte el malargüino que los jefes comunales sureños, por las dudas, van a estar en la misma trinchera -incluido el radical Molero- para lograr lo que ellos consideran que corresponde. Es que, la idea es que esos fondos -que en tiempos de profunda crisis son un tesoro- se destinen a una obra similar a Portezuelo, o sea que implique la regulación del río Grande y que convierta, según las palabras de Jaque, al sur mendocino en "el nuevo oasis" de la provincia.

El problema es que Cornejo tiene en mente usarlos para todo tipo de obras hídricas y de infraestructura productiva repartidos por toda Mendoza, más en estos momentos cuando no hay financiamiento de obra pública nacional por decisión del presidente Javier Milei.

En diálogo con MDZ Radio, este sábado en el Desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina, Jaque blanqueó que los tres jefes comunales se oponen a esa idea y que irán por una obra similar a Portezuelo, exclusiva para el sur. De hecho, ya habla de retomar las conversaciones con La Pampa. Hay que recordar que la provincia que limita al sureste con Mendoza consiguió una opinión favorable (un laudo) del expresidente Alberto Fernández en su planteo contra el proyecto por la central hidroeléctrica. En el seno del Comité Interjurisdiccional del río Colorado (COIRCO), que integran Mendoza, La Pampa, Buenos Aires, Neuquén y Río Negro, la provincia vecina se opone hace muchos años a la obra por considerar que la perjudica en materia hídrica. Básicamente, cree que perjudicaría el caudal del río Colorado.

Celso Jaque en diálogo con MDZ Radio en la Coviar

"Esa es una discusión que tenemos que dar. Los 1.023 millones de dólares tienen una legitimidad política y jurídica en el sur. porque recordemos que se pudo llegar a ese acuerdo producto de un juicio que hizo la Cámara de Comercio de San Rafael por los perjuicios que la promoción industrial había generado especialmente el sur de Mendoza. Política, por la decisión del expresidente Néstor Kirchner de cumplir con lo que había establecido en la campaña de que iba a resolver el tema de ese resarcimiento necesario para Mendoza y además el aprovechamiento del Río Grande. Por lo tanto,hoy, yo no abandono la posibilidad de Portezuelo porque es el Río Grande es el más caudaloso que tiene Mendoza y es el único que no está regulado. Por eso no podemos dejar de lado la discusión", lanzó el intendente malargüino y exgobernador (2007-2011).

Además, cuestionó que a La Pampa por haberse apropiado de debates que se daban en Mendoza para hacer su planteo de oposición a Portezuelo. "El 7 de agosto de 2008 firmamos un acuerdo para terminar la problemática del río Atuel con todos los gobernadores del Coirco. En ese acuerdo estaba la autorización para esa presa y el trasvase del Río Grande. En la Legislatura de Mendoza nunca se aprobó porque muchos no estaban de acuerdo con el inciso de la correntía y eso lo tomó La Pampa para hacer sus planteos sobre la base de lo que Mendoza estaba discutiendo internamente", explicó Jaque. "Hay que retomar el diálogo con La Pampa. El diálogo tiene que ser entre gobernadores", insistió.

Sin embargo, en su planteo hay un escollo que no es sólo La Pampa: el gobernador Cornejo tras los intentos frustrados de realizar la obra y la negativa pampeana, respaldada por el resto de las provincias, ha decidido usar el dinero desde octubre, que es cuando lo tendrá disponible, en obras que se distribuyan a lo largo de la provincia. En ese sentido, Jaque dijo : "El Gobernador cuando asumió dijo que iba a ser un gobernador con diálogo y consenso. Lo hemos hablado con Cornejo y seguramente vamos a hablar hacia el futuro.Será una discusión que se viene", agregó. ¿Está solo en este postulado? De ninguna manera. Jaque aseguró que: "Los tres intendentes del sur pensamos que hay que resolver el trasvase del Rio grande al Río Atuel. Esto permitiría un nuevo oasis para Mendoza".