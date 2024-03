"Fue un negocio con la plata de los jubilados": Osvaldo Giordano reveló cómo descubrió el escándalo de los seguros

El extitular de Anses, Osvaldo Giordano, dio detalles de cómo destapó el entramado de los seguros en el organismo, por el cual fue imputado el expresidente Alberto Fernández. "Había una factura grande a pagar todos los meses que venía creciendo de 1.700 millones de pesos", sostuvo el exfuncionario. "La plata de los jubilados se utilizó para pagar las facturas de los seguros", afirmó.

En contacto por LN+, Giordano expuso las irregularidades que encontró en el organismo donde estuvo a cargo por 61 días y subrayó que había "bastante desorden y desidia en la administración".

"Se nos fueron presentando un montón de desafíos. Este caso no es el único, y hasta que no apareció, diría que no era el que más tiempo nos llevó investigar", expresó.

En ese sentido, el exfuncionario contó que la factura correspondiente a Nación Seguros, cuya póliza finalizó en febrero, se pagaba mediante un "descuento a los jubilados que tienen créditos".

"La plata no la pone directamente Anses. Eso se juntaba y se transfería a Nación. Era para cubrir los quebrantos que genera los jubilados que fallecen y no terminaban pagando el crédito", explicó.

Además, se refirió al estado en el que encontró el organismo cuando asumió el cargo en diciembre y observó que había más de "14 mil empleados" en Recursos Humanos y varios "alquileres" que no habían sido pagados. "Hay oficinas de Anses que no tienen ningún sentido", señaló.

"Todos los contratos eran caros. En algunos casos Anses era casi un usurpador, porque hacía meses que no paga conflictos con los propietarios", expresó al tiempo de señalar las complicaciones para "parar" el organismo por un tiempo para investigar ya que podía dejar a los jubilados sin el cobro de sus haberes.

Por último, sostuvo que no conocía ni a Héctor Martínez Sosa, empresario del seguro, ni a Alberto Pagliano. extitular de la aseguradora estatal, aunque recordó que este último se conocía con Alberto Fernández al haber compartido experiencia en la Superintendencia de Seguros por los años 90.

Sobre su salida del Anses: "Nunca hubo un acuerdo entre Milei y Schiaretti"

En otro tramo de la charla, Giordano ratificó que el Gobierno lo despidió a raíz de que su pareja, la diputada Alejandra Torres, votara en contra de unos incisos de la fallida ley ómnibus: "Esa es la verdad".

No obstante, negó que su designación en el organismo haya sido parte "de un acuerdo político entre el peronismo de córdoba y el gobierno nacional" y recalcó que fue convocado por sus antecedentes y "su honestidad".

"Eso no existió nunca. Nunca hubo un acuerdo entre ellos. Es absolutamente inaceptable que pidan que condicione el trabajo de mi pareja", expresó.

Por último, consideró que la decisión del Gobierno fue resultado de "un enojo mal canalizado". "Tuvieron una derrota importante por goleada, pero el voto de mi mujer no definió para nada la votación", sentenció.