El PJ porteño sigue en modo pandemia y hace afiliaciones por WhatsApp

El Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires, que conduce el camporista Mariano Recalde, cerró la afiliación de adherentes al PJ porteño el viernes pasado, pero, extrañamente, vía WhatsApp y por métodos pocos ortodoxos, de manera virtual, terminaron de incorporar nuevos afiliados con posterioridad a la fecha prefijada del 1 de Marzo.

La controversial manera de manejar el máximo órgano partidario, desde donde surgió Alberto Fernández hace varios años como representante, se parece mucho a lo realizado por Máximo Kirchner hace cuatro años, cuando pidió de manera anticipada la finalización del mandato del Consejo de Partido de la Provincia de Buenos Aires y que aún sigue la instancia judicial por la presentación realizada por Fernando Gray ante la Justicia Electoral, primero, y ahora en la Suprema Corte de Justicia.

“Hace una semana vienen afiliando de manera virtual, por Whatsapp porque la página oficial estaba caída. Ellos mismos se hacen trampa o fuerzan el cronograma electoral”, dicen los opositores que pretenden discutirle a Recalde y Victor Santa María, el multifacético empresario y dirigente gremial que también maneja varios medios de comunicación.

El músico y artista metropolitano Fernando Gril se propone para enfrentar a la maquinaria kirchnerista porteña, que ha probado con Daniel Filmus en más de una oportunidad, luego cambió el perfil por personalidades menos académicas como Matías Lammens, Gisella Marziotta y Ofelia Fernández. El año pasado, concluyó llevando como candidato a jefe de gobierno al radical K Leandro Santoro.

Lammens fue apalabrado y participó de alguna reunión con los anti K porteños, pero no participará de la contienda. “No es afiliado y no estamos en esa movida”, aclaran cerca del ex ministro de Turismo de la Nación.

En pandemia, Máximo Kirchner utilizó la excusa del zoom para cambiar de autoridades del PJ

Las elecciones están previstas para el próximo 19 de mayo, una semana antes del “Pacto de Mayo” propuesto por el presidente de la Nación para firmar con los gobernadores en Córdoba.

En un mes, no obstante, las autoridades partidarias deberán presentar el padrón habilitado por la Justicia Electoral y recién una semana después finaliza el plazo de las impugnaciones. Luego siguen las presentaciones de listas, las oficializaciones respectivas y la distribución de las boletas.

La extraña situación legal en la que cayó la interna partidaria, producto del impedimento técnico para presentar las fichas de afiliación nuevas, muchas renovadas de anteriores participantes del PJ porteño, podría provocar un freno al cronograma inicial. El antecedente bonaerense, sin embargo, no amerita a suponer que puedan frenarse con las decisiones surgidas del órgano partidario oficial.

“Eran otros tiempos… Máximo Kirchner pudo hacer lo que quiso en el partido de la Provincia y terminar con todos los mandatos de manera anticipada porque habían ganado la elección… Ahora perdieron”, dice un dirigente opositor que sabe que si sale publicado su nombre muere para cualquier negociación final.

Efectivamente, por más quejas presentadas por Fernando Gray, quien se intercambiaba un año cada uno en la conducción del PJ bonaerense con Gustavo Menéndez, la reunión partidaria realizada vía zoom y convocada por WhatsApp en 2020, plena cuarentena eterna, todavía tiene validez y las autoridades aprobadas en la ocasión permanecen hasta hoy, a pesar que el recurso deba ser definido por el máximo tribunal de Justicia de la Nación. .