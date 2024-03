Tres funcionarios clave de Milei definen la convocatoria a gobernadores para el preacuerdo en Casa Rosada

Nicolás Posse, el jefe de Gabinete de la Nación; Guillermo Francos, ministro del Interior y Luis "Toto" Caputo, de Economía se reunirán este lunes por la tarde para definir el esquema de convocatoria a los gobernadores para el "preacuerdo" en Casa Rosada, antes del Pacto del 25 de Mayo en Córdoba, que propuso el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias. No reunirán a los 24 mandatarios juntos, se espera que sean reuniones de a pocos y por regiones.

Luego de la "sorpresa" que Milei dio en la Asamblea Legislativa del viernes pasado, los ministros se pusieron en marcha esta semana para retomar las conversaciones entre el Ejecutivo y las provincias y avanzar con los lineamientos propuestos por el Pacto de Mayo, que está previsto firmar en Córdoba.

El Pacto tiene 10 políticas de Estado "que el país necesita" y que tienen como objetivo "dejar atrás las antinomias del fracaso y abrazar ideas de la libertad". Es por ello que, para que el "contrato social" se cumpla, el Gobierno convocó a gobernadores, expresidentes y líderes de partidos políticos para que dejen de "deponer intereses" y se unan en pos de una Argentina mejor.

Milei, según lo que dijo en su discurso, también espera que los gobernadores acepten la aprobación de la ley Bases para darles, a cambio, un alivio fiscal en el medio del ajuste del Gobierno.

El Pacto del 25 de Mayo.

Quiénes confirmaron su asistencia

Los gobernadores que aceptaron la convocatoria del presidente Milei fueron:

Martín Llaryora (Córdoba)

Raúl Jalil (Catamarca)

Gustavo Sáenz (Salta)

Carlos Alberto Sadir (Jujuy)

Osvaldo Jaldo(Tucumán)

Leandro Zdero (Chaco)

Maximiliano Pullaro (Santa Fe)

Rogelio Frigerio(Entre Ríos)

Marcelo Orrego (San Juan)

Ignacio Torres (Chubut)

Alfredo Cornejo (Mendoza)

Claudio Poggi (San Luis)

Hugo Passalacqua (Misiones)

Jorge Macri (CABA)

Llaryora, uno de los "enemigos" de Milei tras la caída de la ley ómnibus, confirmó que irá al encuentro pero escribió en sus redes sociales que "Argentina necesita una agenda de diálogo no solo desde el arco político sino extendiendo el llamado a todos los sectores, a los productivos y los del trabajo, y discutir un plan socioproductivo que saque al país adelante". A pesar de ello, mostró sus dudas sobre el tiempo que falta para el encuentro en la Docta, enfatizando que en esos casi cuatro meses puede pasar cualquier cosa en el país.

Los que rechazaron la invitación aún son pocos, ya que otros siguen sin manifestarse a favor o en contra de la medida. Sergio Ziliotto, el gobernador de La Pampa, fue hasta ahora el único que rechazó la iniciativa gubernamental y afirmó que "no se construyen consensos pretendiendo poner de rodillas al otro, agrediéndolo y quitándole lo que le pertenece". "Nunca será posible un acuerdo si antes no se respeta la Constitución Nacional y, a partir de sus máximos postulados, la división de poderes y el federalismo", agregó.

Otro que genera incertidumbre es Axel Kicillof, el gobernador de Buenos Aires, que todavía no emitió palabra sobre el asunto pero se espera que lo haga hoy, en la apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura Bonaerense. Por su parte, los legisladores PRO de la provincia le piden al mandatario que adhiera al Pacto, a través de un comunicado conjunto que le enviaron a Kicillof titulado: "El Pacto de Mayo es una nueva oportunidad para la provincia".

Durante la Asamblea Legislativa, el presidente anunció que Francos, Posse y Caputo serían los encargados de convocar a los gobernadores para un preacuerdo.

Dudas

Los gobernadores que aún no se sabe si estarán o no en el encuentro son Claudio Vidal, de Santa Cruz; Gildo Insfrán, de Formosa; Ricardo Quintela, de La Rioja; Gustavo Melella, Tierra del Fuego; Gerardo Zamora, Santiago del Estero; Rolando Figueroa, Neuquén; Alberto Weretilneck, Río Negro y Gustavo Valdés, Corrientes.

Sobre este último mandatario, fuentes cercanas a él confirmaron a este medio que aún no se sabe la decisión de Valdés porque se encuentra asistiendo a las víctimas y a los damnificados por la inundación de la ciudad de Corrientes. Figueroa, por su parte, no dio anuncios públicamente, aunque desde su entorno confirman que el viaje está "en agenda". Los demás, no se pronunciaron todavía.

Advertencia

En declaraciones radiales, el ministro Francos confirmó que "el que no quiera acordar sobre los puntos del Pacto se quedará afuera de un consenso político en la Argentina, de un pacto político que va a ser histórico". "Entonces, seguramente cargará con esa responsabilidad", aseguró, enviando un mensaje directo hacia los mandatarios provinciales.