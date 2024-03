El Gobierno explicó cómo será el cierre de Télam

Este lunes, y tras la decisión del presidente Javier Milei de cerrar Télam, el sitio web de la agencia dejó de funcionar y los empleados recibieron un mail en donde se les pidió que se tomen licencia por una semana. El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó este lunes que esta semana se terminará de definir el plan de cierre y el destino de cada uno de los empleados.

"Este año Télam tenía pérdidas estimadas en los 20 mil millones de pesos y lo que ocurre no es ni más ni menos que lo que el presidente prometió en campaña", lanzó Adorni en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

Además, confirmó que la decisión no tiene que ver "con el pluralismo de la información ni de los medios ni cuestiones que tengan que ver con la libertad de prensa". "Es cumplir con lo que se prometió en campaña, el presidente dio la orden de ejecución y los detalles estarán concluidos esta semana", agregó.

Adorni enfatizó en que el cierre de Télam no tiene que ver "con la libertad de expresión ni de nada que vaya en contra de las bases democráticas". También contó que el sitio web no funciona porque está en "reestructuración", aunque no pudo dar más detalles sobre el por qué de este estado y si la ciudadanía podrá seguir accediendo a los archivos de la agencia.

Así amaneció este lunes la página web de Télam.

Otro de los periodistas presentes en la conferencia le consultó al funcionario si el cierre de Télam no debería pasar por el Congreso, ya que se creó a través de una ley. Sobre esto, Adorni volvió a contestar que los detalles "se van a conocer esta semana y allí se definirá si efectivamente es una cuestión que deba o no pasar por el Congreso". "Los equipos técnicos están analizando las diferentes alternativas", completó.

Télam amaneció vallada.

Operativo de seguridad en los alrededor de Télam

El vocero también contó que entiende que las oficinas de Télam están valladas porque "se quiso evitar cualquier tipo de irrupción de personas que no tengan que ver con la agencia o con el Gobierno". O mejor dicho, "que quieran ensuciar al Gobierno o a los empleados de la agencia, no hubo otra razón más que mantener la seguridad y la garantía de que no haya nadie que no tiene que estar allí".

Un proyecto del Congreso en contra de la decisión del cierre de Télam

El diputado José Pablo Carro presentó un proyecto en la Cámara de Diputados en donde exige al "Poder Ejecutivo Nacional el sostenimiento del Télam, como la única agencia de noticias con alcance federal y corresponsalías en todas las provincias".

El proyecto que exige que se sostenga en funciones Télam.

"Su tarea profesional resulta esencial para la labor informativa, en cuando es la agencia que dispone de mayor cantidad de medios gráficos, audiovisual y digitales suscriptos a sus servicios diarios", justifica el proyecto.