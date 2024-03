Axel Kicillof le respondió a Javier Milei: "Nuestro pacto es con el pueblo"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, habló ante diputados y senadores provinciales este lunes a la tarde y le respondió a Javier Milei. "Los problemas no se solucionan con motosierra, ni con dinamita. Respetamos la expectativa de los argentinos que lo eligieron. Esas esperanzas están siendo brutalmente traicionadas", aseguró el gobernador bonaerense..

"El presidente debe respetar a quienes democráticamente eligieron a sus intendentes, sus diputados y senadores, a todos sus representantes. Y eso es precisamente lo que no está sucediendo: el presidente no está respetando la voluntad de los bonaerenses y no está respetando a sus representantes y por lo tanto no está respetando a la provincia de Buenos Aires y su pueblo”, agregó Kicillof.

"Sostienen Milei y sus funcionarios que fueron votados para hacer este ajuste. Miente, miente y miente. En la campaña electoral repitió hasta el cansancio que el ajuste esta vez no era para los trabajadores, la clase media o los más vulnerables. La mentira está a la vista: las medidas que tomó desde el primer día de gobierno, las que contiene el ilegal DNU, dañinamente vigente, y las que proponía en la Ley Ómnibus dejaron en evidencia que los únicos perjudicados son las pymes, los trabajadores y los que menos tienen", continuó Kicillof.

"Nuestro pacto es con el Pueblo, nuestro pacto es con la Patria y nunca lo vamos a traicionar", completó al referirse a la convocatoria de Milei.

"En sus primeros 90 días como presidente ha quedado en evidencia que este gobierno nacional promueve la degradación, la desintegración y la descomposición. Pocas semanas atrás el Presidente voló a Estados Unidos para participar en un encuentro conservador en el que expuso un discurso absolutamente alejado de la realidad argentina. En su alocución dijo que Occidente está en peligro. Lo que está en peligro es la unidad nacional: así como se propone desintegrar la sociedad promoviendo el egoísmo, también se está poniendo en riesgo la unidad nacional", añadió Kicillof.

Y cerró: "Ninguna provincia crece si el país salta al vacío. Ninguna persona puede alcanzar la felicidad en una sociedad que se desintegra. Ningún productor puede producir sin un Estado que lo defienda y lo promueva. Ningún empresario puede enriquecerse si el pueblo no tiene recursos ni para comprar lo básico. Ningún barrio puede tener paz sin más inclusión, protección y dignidad. Ningún futuro es posible si el odio, el individualismo y la crueldad imperan en la sociedad. Nos pueden atacar, nos pueden injuriar, pueden mentir, pueden sacar los tanques a las redes. Nosotros vamos a seguir recorriendo todos los pueblos y seguir trabajando incansablemente para sostener y ampliar los derechos y por la justicia social".

Kicillof dio su discurso frente a la Cámara de Diputados bonaerense para abrir el período 152° de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense.

El gobernador bonaerense tenía previsto hablar el viernes 1° de marzo, pero luego de que Milei anunciara que si discurso iba a ser a las 21, Kicillof decidió postergar su discurso para este lunes.