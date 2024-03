La ola de despidos nacionales que llegó en las últimas horas a Mendoza

El famoso video con el ¡afuera! con el que Javier Milei hizo parte de su campaña electoral, vinculado a la desaparición de oficinas públicas, empieza a hacerse real afectando a miles de trabajadores que son despedidos a lo largo y ancho del país, y Mendoza no es ajena a esa situación. Hasta el miércoles a la noche, de acuerdo a los números que manejan desde los gremios ATE y UPCN, alrededor de 200 contratados se quedaron sin su trabajo a pesar de que muchos de ellos llevaban décadas en las administración pública nacional. Esta situación perjudica además, a la prestación de los servicios de oficinas que desde ahora desaparecerán o tendrán una atención reducida por tener menos personal como la Anses.

El Presidente anunció que los despidos serían de alrededor de 70 mil. Su vocero, Manuel Adorni, agregó que en una primera etapa, alcanzarían a 15 mil en todo el país. En Mendoza se maneja el número de 6000 pero por ahora serían alrededor de 200 quienes dejaron de trabajar de un día para otro en los organismos nacionales con sede en la provincia. El verbo en potencial no es casual: hay despidos que aún no han sido notificados porque los mails están llegando tarde o porque incluso los afectados no han podido abrirlos por problemas en el sistema.

"Hasta ahora van aproximadamente 200 y siguen llegando, parece que no descansan", dijo a MDZ Sergio López, delegado de ATE. El personal cesanteado es contratado y pertenece a todas las oficinas de organismos nacionales. Es decir el Conicet, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, Anses, Agencia de Seguridad Vial, Conicet, medios públicos como Radio Nacional y Libertador, la Senaf, entre otros. Sin embargo, no se tratan de los únicos trabajadores que serán despedidos, sino de los primeros, de acuerdo al anuncio del gobierno de Milei.

En la Senaf (Secretaría de Niñez, adolescencia y Familia), los despidos se vienen produciendo desde hace unos días. En Mendoza trabajan 70 personas y a más de 15 echaron, por ahora. "En los CDR (Centros de Referencia) y la Senaf llegaron 15 notificaciones. Nosotros somos setenta en total. Hay compañeros que todavía no pueden abrir los mails así que pueden haber un poco más. Ha sido indistinto, compañeros que tienen veinte años de laburo, profesionales, o sea ayer (por el miércoles) a las ocho y media de la noche empezaron a llegar todos los mails", contó Mario Vargas, referente de ATE de esos organismos. Es decir que el último día hábil del mes de marzo, que fue este miércoles 27 llegaron mails a trabajadores cerca de que termine el día. Esos mensajes decían que ya no trabajaban más para la Administración Pública Nacional.

Esta situación está generando, por un lado, un paro convocado por ATE nacional para el miércoles 3 de abril. Se estima, por lo tanto que las oficinas nacionales con sede en Mendoza que apoyen la medida de fuerza, no atenderán al público. El gremio calcula que a nivel nacional hay más de 10 mil despidos. Habrá movilizaciones y asambleas, también. Por otro, el inicio de juicios contra el Estado debido a que mucha gente llevaba décadas en condiciones de contratación que no corresponde al tiempo y a la forma legal que debían ser empleadas y además, ahora las echaron.

Desde el sector de la dirigencia política, hubo repudio a esta decisión de Milei especialmente por parte del PJ. El diputado nacional Martín Aveiro dejó un mensaje en sus redes sociales. "Confirmaron el despido de trabajadores y trabajadoras de la Agencia Territorrial Mendoza de la Secretaría de Trabajo. Lo hicieron de forma miserable. Me consta que son trabajadores valiosísimos", sostuvo Aveiro.