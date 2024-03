La clave detrás del número de despidos que se vienen en el Estado

El presidente de la Nación, Javier Milei, anticipó este martes, en su discurso ante el IEFA Latam Forum, que dará de baja 70 mil contratos de empleados públicos, un anunció que viene en sintonía a lo que dijo cuando buscaba convertirse en presidente de la Argentina: reducir el Estado. A pesar de ese número, fuentes del Gobierno explican que no se dará esa ola completa de despidos, sino que será por etapas, por lo que se espera que a finales de este mes se vaya un 20% de ese total de empleados, es decir, alrededor de 14 mil.

"Ya eliminamos 50 mil cargos públicos, no solo eso, sino que además se dieron de baja contratos, fíjense que van a caer 70.000 contratos" dijo Milei, algo que ya generaba alerta desde hace algunos días en el sector de los estatales, sobre todo en el gremio ATE, que explicaron a este medio que estaban en alerta por los 70 mil despidos. "Son vínculos laborales que se renovaban anualmente pero la gestión de Milei modificó y solo se actualizaron en diciembre por tres meses", confesaron desde el gremio. Esos tres meses se cumplen el próximo 31 de marzo.

"Los 70 mil es el universo de contratos en revisión actualmente, las bajas se harán por etapas. Ahora en marzo, el número rondará un 20%, algo que se terminará de conocer en abril, con las liquidaciones", explicaron fuentes oficiales, bajándole el tono a la frase que lanzó el presidente desde una tarima, con luces tenues y frente a empresarios.

Esto quiere decir que el número de despidos de este mes será alrededor de los 14 mil, un 20%. "Los que sí se renueven, se renovarán por tres meses y se continuarán revisando por etapas", agregaron. El número "70 mil" es todos los contratos que se están revisando, no todos los que se van a despedir, por ahora.

Desde que asumió Milei, los estatales están en alerta por la situación laboral, en donde sus contratos pasaron a ser por tres meses y era inminente una revisión de todos ellos por parte del Ejecutivo, que no perdió tiempo y en más de 100 días de gestión ya despidió a personal de Anses, de PAMI, del Incaa, de AySA, de Enacom, de la Agencia Nacional de Discapacidad, de la Secretaría de Derechos Humanos, cerró Télam y eliminó el Inadi. También sacó de funciones al Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y el Consejo Nacional de Agricultura.

Se espera que los despidos sean en algunas áreas como el Ministerio de Justicia, el de Seguridad, el Conicet, el Cenard y el Servicio Meteorológico Nacional. "Es parte de los recortes que está haciendo el Gobierno nacional", advierten. Y suman que se analizará situación por situación porque, como dijo el vocero presidencial Manuel Adorni, "nadie que esté trabajando y que le sea útil al Estado se le va a dar de baja el contrato".

ATE refuerza sus medidas tras los anuncios del Gobierno.

La respuesta de ATE

En respuesta, ATE exigió un paro y movilización en todo el país: "No va a poder despedir 70.000 estatales como a usted le gustaría", lanzó Rodolfo Aguiar, el secretario General de ATE Nacional.

"Bajo ningún punto de vista va a poder echar 70.000 estatales. Si dispone esas cesantías masivas, cumplimos en informarle que esa decisión lo va a llevar puesto a usted. Además, se avanza con ese delirio el Estado no podría seguir funcionando en ninguna de sus áreas. Solo hace falta aplicar el sentido común. Sabemos que es violento, no tiene empatía y le cuesta ponerse en lugar de los demás. Pero por favor deje mentir y generar angustia. No acelere tanto que va a chocar", lanzó Aguiar vía X.

Además, agregó que la "conflictividad en el Estado va a seguir en aumento" y que los trabajadores estamos obligados a repensar algunas de las consignas que abrazamos en la década del 90', frente a un proceso político similar".

Aguiar culpó a Milei de tener políticas que intentan "destruir" el Estado y que en realidad "lo que está pasando es que se está destruyendo el Estado de la gente y se está construyendo el Estado de los grandes grupos empresarios". Bajo la consigna de "democratizar el Estado para construir la Nación", Aguiar confesó que los quieren "acorralar para que defendamos puestos de empleo y no hablemos de que enfrentamos el ajuste salarial más grande de los últimos tiempos".

El martes pasado, ATE ya había anunciado un día de acción de lucha por el aumento del 8% de los salarios.