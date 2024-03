El exembajador Diego Guelar advirtió que Argentina perdería en el "no conflicto" con Colombia

El presidente de Argentina, Javier Milei, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, protagonizaron un fuerte cruce que pondría en riesgo la relación diplomática de ambos países. El mandatario argentino comparó al colombiano con Adolf Hitler porque "decía cosas similares" y, por su lado, Petro afirmó que "todavía no comprendo cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto".

Diego Guelar, ex embajador del país en Estados Unidos, China y Brasil, charló con MDZ Radio 105.5 FM y señaló que "esto es un no conflicto. Es cierto lo que dice la ministra Diana Mondino sobre que esto es un tema personal, pero no es cierto que los temas personales entre los presidentes no tengan consecuencias diplomáticas, políticas o económicas, y en este caso las tiene. El mejor contraste es con la situación en Venezuela, el país de la región con el cual hay apoyo totalmente con la posición del presidente Javier Milei en cuanto a su posición contra la dictadura del presidente Maduro, la posición de haber alojado a los perseguidos políticos que pidieron la protección de la embajada y comprometer el asilo político".

"Es una barbaridad que estén acosando a nuestra embajada y eventualmente, ojalá no lo haga, pero es capaz este régimen de asaltar la embajada y tomarla por la fuerza. Por eso hoy tenemos el contraste entre un conflicto importante donde Argentina está cumpliendo un rol central en Venezuela, y estos cruces con agravios personales entre tres presidentes que no se justifican. Nosotros no tenemos ni a México ni a Colombia en la lista de problemas, al contrario, son muy buenos socios, en el caso de Colombia es uno de los dos mejores junto con Vietnam en negocios de política exterior", agregó

Y detalló que "nosotros les vendemos 1400 millones de dólares por año a Colombia y compramos 400, es decir, ganamos mil millones de dólares de superávit con ellos. Es un socio queriente de Argentina muy importante que tenemos que cuidar, no generar ninguna situación problemática salvo que existiera un conflicto cierto, que no es el caso".

El exembajador opinó que "esto desgraciadamente es repetir al revés lo que hacía el kirchnerismo. Durante 20 años estuvimos bajo el kirchnerismo y ahora nos encontramos con otra forma de ideologización. Y como toda ideologización, siempre es mala sea por izquierda o por derecha. Los países son permanentes, porque inclusive los presidentes y los partidos que ejercen el gobierno son transitorios, eso está en la esencia de nuestro sistema constitucional. Nada garantiza que los gobiernos van a tener ideologías coincidentes, entonces uno tiene que tener cuestiones de estado que estén por encima de la alternancia o de las circunstancias presencial. Finalmente, Javier Milei es un hecho circunstancial como todos los demás presidentes".

"Argentina no tiene una política de estado en materia exterior, nosotros lo hemos graficado con una palabra que es el 'péndulo', es decir que cada cuatro o eventualmente ocho años, todo cambia y eso no tiene rumbo. Desgraciadamente la no continuidad de políticas de estado nos quitan toda posibilidad de consolidar un proyecto nacional estable, acumulativo de progreso, de crecimiento, y hemos logrado en 50 años pasar de 4 o 5 por ciento de pobreza a 60 o más", sumó.

Por último, en relación a cómo podría disolverse la tensión entre los países, comentó: "Creo que lo que tendrían que hacer es llamarse por teléfono los ministros de Relaciones Exteriores, que el embajador colombiano que lo retiraron regrese, que nosotros normalicemos nuestra embajada y se acepte la propuesta de un embajador para ir a Bogotá, y dejar que la diplomacia trabaje y que los presidentes reflexionen y bajen su nivel de agresión personal".

