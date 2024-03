Máximo Kirchner, preocupado, se juntó con varios intendentes para contarles con quién quiere contar en 2025

Máximo Kirchner está preocupado y, además, cree que Axel Kicillof ha iniciado un proyecto diferente al que él creía que debe darse en la provincia de Buenos Aires y, desde ahí, al resto del país. Invitado por Gabriel Katopodis, se juntó con media docena de intendentes y miembros del Partido Justicialista bonaerense en la sede de la UOM San Martín, en donde se mostró más que molesto.

“Estaba re caliente con lo que pasó el sábado en Ferrocarril Oeste”, dijo uno de los que estuvo en el asado servido en horas de la noche en la sede de la calle Tucumán, a unas cuadras de la Municipalidad y de la sede histórica de Compromiso por San Martín, la sede que siempre usó el actual ministro de Axel Kicillof para sus reuniones políticas.

Katopodis pretende suceder al gobernador y para eso ya empezó a caminar la provincia y a generar vínculos con quienes antes le costaba avanzar más allá del estricto carácter institucional cuando era ministro de Alberto Fernández.

Cuando se consultó en la Gobernación sobre el encuentro, si era parte de un trabajo coordinado para apaciguar las tensiones existentes entre Kicillof y Kirchner, operadores del gobernador solo expresaron: “Esperemos que lo aconseje bien y se deje de joder”.

La reorganización del principal espacio opositor puede llevar más tiempo que el que le tomó cuando Mauricio Macri ganó en 2015. En esa oportunidad, además, perdió todo el kirchnerismo peronista ya que María Eugenia Vidal ganó la gobernación. Sin embargo, la hecatombe económica del gobierno de Cambiemos permitió la unificación de las diferentes líneas peronistas detrás de un solo objetivo, la vuelta al poder.

Aquella reorganización, apurada, sin proyecto, con el único objetivo de ganar la elección, hizo que el Frankestein fabricado para la ocasión, al que se sumó Sergio Massa, terminara en un rotundo fracaso y los que anteriormente se desconfiaban, aumentaron su recelo.

Kirchner se diferenció de ambos en la cena del martes en San Martín

Dirigentes cercanos a La Cámpora reconocen que Katopodis está siendo “escaneado para ver si puede ser parte de nuestra estrategia, donde el plan A sigue siendo Mayra Mendoza gobernadora”. El ministro de Infraestructura provincial necesitará agudizar su ya de por sí reconocido tono conciliador para escapar de las presiones cruzadas que tienen Kirchner y Kicillof.

A diferencia de lo que ocurría habitualmente, donde una convocatoria de estas características, charla política con Máximo Kirchner y un asado de por medio nunca era eludido, en esta ocasión provocó la ausencia de varios intendentes y representantes del PJ que conduce el hijo de los dos presidentes. A algunos de ellos, inclusive, le costó mucho decirle que no a Katopodis.

Para Kirchner, el peronismo “se está yendo a la M”. El diputado nacional y presidente del peronismo bonaerense tenía ganas de hablar. Lo hace habitualmente cuando es convocante o invitado especial, como en esta oportunidad fue mucho más allá. Los dichos no serán relatados con puntillosidad para respetar las fuentes, pero varios de los comensales reconocieron que con el correr de los minutos, con la carne ya servida, sus dichos dejaron de tener la intensidad que mostró al inicio.

“Es todo más que válido lo que expresó. Está enojado, y eso no le sirve. Pero va a pasar mucho tiempo para que la confianza vuelva a regenerarse entre todos los que estábamos ahí y, fundamentalmente, los que no quisieron venir o no fueron invitados”, comentó uno de los presentes.

A diferencia de lo que se suponía, tampoco exaltó a su hasta ahora aliado Sergio Massa. Memorioso, recordó el cierre de campaña de octubre pasado, cuando Unión por la Patria se aprestaba a una exigente elección que terminó mucho mejor de lo que la opinión pública suponía. En eso muestra que algunas apreciaciones que tiene el gobernador no son correctas. Hoy no mantiene una estrategia común con el excandidato presidencial.