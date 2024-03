Qué dijo Máximo Kirchner sobre el cambio de nombre al CCK

Máximo Kirchner habló sobre el cambio de nombre al Centro Cultural Néstor Kirchner (CCK) y confesó que prefiere que el presidente Javier Milei le ponga "Conan" al viejo edificio del Correo mientras que vuelva a tratar bien a la gente. "Si cambia su mirada la verdad es que para mi es una anécdota que le cambie el nombre", explicó.

En el medio de la polémica por el cambio de nombre al CCK, Kirchner explicó que "si le manda la plata a las provincias del Fonid, si le manda el dinero de los alimentos a los comedores, si dejan de hacer despidos masivos de gente que trabaja dentro de la esfera pública y si cuida que no se produzcan más despidos en el sector privado, si cambia su mirada la verdad es que para mi es una anécdota que le cambie el nombre". Sus declaraciones se dan un día después de que el Gobierno anuncie que el Centro Cultural no se llamará más por su nombre y tendrá por otro, a pesar de que aún no está confirmado cual será.

"Cambio todo por que la traten bien a la gente, es más si quiere le puede poner Eduardo Eurnekian, pero que mande la comida a los comedores, que mande insumos a los hospitales, que no le saque los medicamentos gratis a los jubilados y jubiladas y que le ponga Connan ¿está? Si lo pone contento, pero que le lleguen las cosas a la gente, para los comedores, que paren con los despidos en el Estado porque no solo es la pérdida del trabajo", agregó.

Y aclaró que cree que la medida es "otro juego de artificio más": "Me interesa muy poco si le pone Conan o Eurnekian, todos contentos, pero que haga que nuestra sociedad viva mejor y se detenga en el modo cruel de aplicar estas políticas porque producen un daño en el presente y más profundo en el futuro".

Kirchner también enfatizó en que los procesos de recuperación de "nuestro pueblo son extensos" y "estamos creando una brecha enorme entre quienes pueden y muchos que no van a poder para un mundo del trabajo que requiere más calificación y conocimiento".

El CCK dejará de llamarse así.

Sobre Javier Milei

Máximo Kirchner también advirtió que el presidente Javier Milei pone "poca distancia entre lo que dice y hace, por más que no comparto nada". El hijo de Néstor Kirchner y Cristina Fernández aclaró que ellos también dice que van a si van a "ir a una guerra contra la inflación, vamos a ir a una guerra contra la inflación".

"Verbalizar las cosas no significa que sucedan. Este gobierno con sus maneras y modos con los que no comparto ni uno lo lleva adelante, la sociedad demuestra hasta aquí, en algunos sectores cierta expectativa, va creciendo porque eso se nota en la calle, va creciendo el disgusto con el Gobierno pero van 110 días y hay esa sensación como en el fútbol de que podés pegar un planchazo en los primeros 10 minutos y no te echan, te amonestan, te ponen amarilla y la verdad es que hay que reformular la relación que decide tener el Gobierno en materia de economía, derechos y posibilidades de la gente de desarrollar sus vidas de manera más humana", sumó.

Aclaró también que "la acción política debe tener siempre al ser humano en el centro de su acción y desarrollo y no obviarlo" porque el "pueblo argentino, la ciudadanía entiende que existen los mercados y un montón de cosas falta que los mercados entiendan que existe la gente y ahí vamos a estar en punto de acuerdo, porque se actúa como si se pensara que la gente no existe"

Por último, en declaraciones radiales, expresó que la gente que se despide del Estado no es que "no está más", sino que tiene hambre, enfermedades y una familia que cuidar: "Sigue viviendo en el país que vos gobernás, no es que no vive mas en el país que vos gobernás, por ende más temprano que tarde vas a tener que dar una respuesta. Es así. No va a pasar otra cosa por mas que pienses que no la vez o la invisibilizas”, finalizó.