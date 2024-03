Mariano Cúneo Libarona rompió el silencio y habló del supuesto pacto con el kirchnerismo por el juez Ariel Lijo

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, rechazó este miércoles que la nominación del juez Ariel Lijo como miembro de la Corte Suprema sea parte de un eventual "pacto de impunidad" con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"La prensa dice muchas veces pavadas", aseguró el funcionario en un encuentro del Rotary Club, al referirse a las versiones que circularon en ese sentido tras la nominación del magistrado.

"Hablar de pacto de impunidad y atarlo al nombramiento de Lijo no me parece fundado", enfatizó Cúneo Libarona.

Además, aseguró que no tiene relación con la ex mandataria nacional: "No la conozco, nunca fui al Congreso (a encontrarse con ella) y la vi una sola vez a 10 metros en el acto de asunción de Milei".

En tanto, sostuvo que la gente le pide por la calle que meta presa, ante lo que señaló: "Yo no puedo meter presa a Cristina, esa es tarea de los jueces y fiscales".

