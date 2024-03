Los despidos en Anses obligarían a cerrar una docena de oficinas en el Gran Buenos Aires

Finalmente, fueron 1200 telegramas de despido distribuidos desde las oficinas de la inestable ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, de los cuales más de la mitad pertenecían a empleados de las áreas de comunicación, informática, desarrollos webs y direcciones como Género, Juventudes y Diversidad, todos dependientes de las oficinas centrales ubicadas en CABA.

Sin embargo, varias oficinas ubicadas en el Gran Buenos Aires sufrirán importantísimas bajas que le impedirán su normal funcionamiento o, directamente, deberán ser cerradas por falta de personal como ser Cuartel V, en Moreno, Boulogne, en Libertador, Tres de Febrero, Libertad, en Merlo y Ezpeletta, en Quilmes, entre otras.

Las oficinas UDAI, Unidades de Atención Integral, que más despidos sufrieron fueron las abiertas en los últimos años, desde 2020 hasta la fecha. También fue ese año el tomado como inicio, hasta 2023, para el envío de los telegramas a los trabajadores, la mayoría incorporados en áreas de coordinación, descentralizadas y nuevas oficinas.

Sobre estas UDAI, que abrieron sus puertas hace poco tiempo, pesa el estigma de haber sido armadas para contratar gente, aunque la mayoría fueron creadas en barrios periféricos o con distancias que no pueden ser conectadas fácilmente con el transporte público. Quizás si se hubiera privilegiado estas delegaciones en desmedro de nombramientos en Regionales y oficinas centrales, la sobreabundancia de personal hubiera sido menos evidente. Entre tantos despidos hay coordinadores de contenidos audiovisuales y en áreas de comunicación, con sueldos superiores a $1.800.000 mensuales.

Pettovello confeccionó el listado de despidos tomando como base 2020 en adelante.

Ezpeletta, Spegazini, Villa Fiorito, Williams Morris, Cuartel V, Mar del Plata Oeste, Libertador, San Vicente, Boulogne y Dock Sud fueron las Unidades de Atención Inmediata más afectadas. Algunas de ellas, directamente, no podrán abrir sus puertas por falta de personal.

En el interior, Chaco fue la provincia que más parece haberse resentido con los despidos. Seis oficinas de Anses fueron cerradas por falta de personal para atender. Machagai, Pinedo, Taco Pazo, Sauzalito, Fuerte Esperanza y Barranqueras fueron las oficinas que no abrirán sus puertas.

El listado y su influencia en los ceses, no afectó a un distrito en particular sino que partió de una fecha. Enero de 2020. También fueron despedidas personas con carpetas médicas o ausencias injustificadas. En ningún momento se basó en informes ofrecidos desde las diferentes regionales u oficinas de atención al público como las UDAI.

Hasta el momento, los sindicatos están revisando las decisiones que adoptarán a pesar de haber pasado 72 horas desde la llegada de los telegramas a los cesanteados. Es que en todas las dependencias están pidiendo que la gente se acople al reclamo, pero los trabajadores, por miedo en algunos casos y porque consideran que esto se debió a que hubo excesos en el Estado Presente, no firman, siquiera, los pedidos de adhesión o solidaridad.

Anses tiene cuatro gremios, de los cuales uno fue armado por el kirchnerismo para tener más penetración en las antiguas oficinas del sistema previsional de la Industria y el Comercio. SECAFSPI es el sindicato armado artificialmente. Los otros son APOPS, original de la actividad previsional, ATE y UPCN.

"Estamos todos perdidos. Siempre, en todos los gobiernos y en todas las épocas, había instancias de negociación, una mesa donde se regulaba todo, ahora no hay nada. Fue la lista y punto", confesó un gerente de Anses que además mantiene muy buenos vínculos con la mayoría de los gremios del organismo. "Es muy factible que, más allá de las marchas y protestas, algún gremio vaya directamente a la Justicia para rechazar todos los despidos. Entonces, habrá que ver qué pasa. Seguro que hasta que no termine el gobierno de Milei no reintegran a nadie", se confesó.

Uno de los sociólogos de consulta habitual de MDZ, en esta oportunidad prefirió el anonimato, pero sentenció: "Es tremendo lo que está pasando. La gente festeja por los despidos porque consideran que son vagos, ñoquis, los puso La Cámpora pero, fundamentalmente, porque ellos están mal y entonces toma a estos despidos como una venganza. Si la economía de las personas anduviera bien, quizás hubieran reparado un poco más en lo que está pasando, aunque indudablemente los abusos que se operaron en varias áreas del Estado hacen que la mayoría de los votantes del presidente quieran que los eche a todos".

Para muchos consultados, inclusive conductores de regionales y de UDAI, "si querían hacer una limpieza sin contraindicaciones tendrían que haber agarrado el sistema mismo de Anses donde aparecen el presentismo, los trámites realizados por cada empleado, las licencias que se tomó, si tuvo carpetas médicas, etc, etc, etc. Acá directamente fueron a un año, 2020, y de ahí para adelante sacaron la motosierra, sin pensar que los nuevos, en muchos casos, tenían más pilas y más miedo por perder el empleo que otros que por acomodos o apoyos políticos hacían lo que querían".