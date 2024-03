Piden medidas: Pymes de Mendoza le reclaman a Milei por la caída del consumo

La Unión Comercial e Industrial Mendoza (UCIM) lanzó este domingo un particular comunicado en el que le reclamaron al Gobierno de Javier Milei medidas "no de apoyo, sino de auxilio a las pymes". Es que, según señalaron, las últimas decisiones que se han adoptado desde Casa Rosada no han hecho más que complicar la situación que se vivía en el país.

Según se expresó en el documento firmado por el presidente de la entidad, Daniel Ariosto, la cámara confiaba en las promesas que el libertario realizó durante la campaña pero que, hasta el momento no se han implementado. "El Gobierno actual intentó imponer los cambios de una forma poco ortodoxa, dadas las circunstancias extremas, que no fue apoyada por la mayoría de los representantes de la oposición", indicaron.

Básicamente, desde la UCIM abogaron por dos temas centrales: "Existe una inmensa preocupación porque en un país que lleva décadas de decadencia, no se apliquen urgentemente acciones necesarias para comenzar con la reactivación económica. Específicamente, nos referimos a la reducción de impuestos y a la implementación de un sistema laboral más flexible, por solo mencionar un par de ejemplos".

Otro de los puntos que pidieron corregir, tras cumplirse 100 días de la gestión libertaria, fue el impacto que tuvo en el sector la caída en el poder adquisitivo, los aumentos en los combustibles y la presión impositiva. Ante este panorama, los empresarios señalaron que varias pymes de Mendoza se encuentran "en una situación terminal".

A pesar de asegurar que la cámara mantiene el apoyo a la gestión nacional, expresaron una contundente reflexión: "Los privados, a lo largo de la historia hemos dado demasiado crédito y confianza a nuestros dirigentes y obedecemos. Obedecemos confiando en que nos van a dar soluciones mágicas y a guiar por un camino de bonanza. Así, hemos ido perdiendo lo que teníamos y terminamos como hoy, fundidos”.