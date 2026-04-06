Feriados: menos ventas y más costos, el combo que golpea a las pymes

El calendario de feriados en Argentina, celebrado por el sector turístico como una oportunidad de crecimiento, presenta una contracara para las pequeñas y medianas empresas (pymes), especialmente aquellas vinculadas a la producción y al comercio no turístico. Así lo explicó el consultor empresarial Darío Loforte, quien advirtió que el impacto es heterogéneo y requiere planificación para amortiguar sus efectos.

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio: 06-04-2026 - MC - DARÍO LOFORTE - CONSULTOR EMPRESARIAL - PYMES Y FINDE LARGO Impacto desigual y costos productivos “La afectación siempre es dispar. Hay algunos que están felices, el sector turismo y todo lo que tenga que ver con el sector turismo aplaude y espera con ansias un fin de semana largo”, señaló Loforte en MDZ Radio. En contrapartida, remarcó que “las que por ahí se afectan un poco más son las pymes de tipo industria y que son las que pierden un poquito más de inercia, sobre todo las que tienen que prender y apagar la máquina”.

Sobre ese punto, precisó: “Ese proceso de prender y apagar la máquina tiene un costo en sí mismo”, y agregó que en esos casos “pierden medio día hasta que la máquina está en condiciones de funcionar”. A esto se suma la dinámica del personal tras los descansos: “Ni hablar de la gente que viene con la cabeza también reseteada del fin de semana, funcionamos casi como la máquina, nos cuesta un rato volver a la dinámica habitual”.

Loforte sostuvo que la clave está en la previsión: “Si tenemos en cuenta que el calendario de fines de semana lo tenemos ya a fines del año anterior (…) si los sorprendes es porque no están planificando correctamente, no están haciendo la previsión adecuada”. En ese sentido, indicó que muchas empresas coordinan con proveedores y clientes para evitar quiebres en la cadena: “Trabajan con sus clientes y con sus proveedores en tratar de integrar (…) para no dejar al cliente sin producto o no quedarse sin insumos”.

Comercios, costos laborales y necesidad de caja En el caso del comercio minorista, el escenario también presenta tensiones. “Los comercios minoristas que por ahí no están en la cadena de valor o en zonas turísticas (…) les merma considerablemente la actividad”, explicó. Sin embargo, durante fines de semana largos muchos optan por abrir: “Te diría que en la mayoría de los casos atendida por sus propios dueños, para no tener que absorber el costo laboral”.