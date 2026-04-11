La teoría del caballo muerto o las pymes frente al momento de tomar decisiones incómodas

En un escenario de mayor apertura, y con la Inteligencia Artificial acelerando los ciclos, las pymes enfrentan un dilema existencial: ¿seguir sosteniendo lo que ya no funciona o pivotar hacia el valor? Por qué postergar lo inevitable hoy cuesta más caro que nunca.

Hay una máxima del management , tan simple como brutal, que define perfectamente el clima de negocios actual: si descubrís que estás montando un caballo muerto, la estrategia más inteligente es bajarte.

Parece obvio, pero en la práctica empresarial solemos hacer lo contrario. Compramos un látigo más fuerte, cambiamos al jinete, reorganizamos el comité de equitación o le sumamos "tecnología" al animal. Pero, al final del día, seguimos arriba de un caballo que no camina.

Dejar de mirar la facturación para mirar el valor. Históricamente, la pyme argentina ha sido "venta dependiente": si la caja se mueve, el negocio sirve. Pero hoy, ese indicador es engañoso. El nuevo contexto obliga a diseccionar la operación con bisturí:

El mantra actual: No se trata de cuánto vendés, sino de dónde generás valor real. Lo que no suma rentabilidad ni proyección, debe ser corregido o simplemente, soltado.

No automatices el caos

La Inteligencia Artificial aparece como la gran "bala de plata". Sin embargo, hay una regla de oro en tecnología: la IA no arregla un negocio desordenado; lo que hace es acelerar el desorden. Antes de invertir en herramientas de vanguardia, la pyme debe limpiar la casa:

Procesos claros : ¿quién hace qué y cómo?

: ¿quién hace qué y cómo? Datos confiables : si tu información de ventas y costos está dispersa, la IA solo tomará decisiones equivocadas más rápido.

: si tu información de ventas y costos está dispersa, la solo tomará equivocadas más rápido. Criterio humano: la tecnología potencia una estrategia, no la reemplaza.

Una vez ordenado el tablero, la IA permite reducir tiempos operativos y bajar costos sin perder calidad. Pero el orden es la condición de posibilidad.

pymes2 Históricamente, la pyme argentina ha sido "ventadependiente". Archivo.

El riesgo de "esperar un poco más"

El mayor peligro actual no es el error, sino la procrastinación estratégica. La tentación de "aguantar" con una línea poco rentable o un proceso ineficiente es alta, pero el costo de oportunidad es hoy más alto que nunca. El mercado actual no perdona la lentitud:

Nuevos competidores entran con estructuras más livianas.

El cliente tiene más opciones y compara con rigor.

La eficiencia dejó de ser una ventaja competitiva para ser un requisito de supervivencia.

Lo que hoy es una decisión incómoda, mañana puede ser una pérdida inviable.

La clave de gestionar

Gestionar es elegir qué dejar de hacer. Las pymes que están ganando terreno en este nuevo ciclo no son las que intentan abarcar todo, sino las que eligen qué batallas pelear. La gestión moderna se trata de eliminar complejidad innecesaria y enfocar los recursos (siempre escasos) donde el retorno es real. Para saber si estás montando un caballo muerto, hacéte estas tres preguntas:

¿Qué parte de mi empresa existiría si la fundara hoy desde cero?

¿Qué clientes o productos sostengo solo por compromiso o nostalgia?

¿Mi estructura actual me permite escalar o solo me permite sobrevivir?

pyme El mayor peligro actual no es el error, sino la procrastinación estratégica. Archivo.

Conclusión: Bajarse también es crecer

La teoría del caballo muerto no es una oda al fracaso, sino un elogio al criterio. Bajarse de un proyecto o de una unidad de negocio que no funciona no es una derrota, es liberar capital, tiempo y talento para invertirlos en lo que sí tiene futuro. En esta nueva etapa, las pymes que prosperen no serán las que más resistan, sino las que mejor elijan.

Tomar una decisión difícil a tiempo vale mucho más que sostener una equivocación por inercia.

* Luis Molouny, Socio Director de Ascent.