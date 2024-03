En medio de la expectativa por la ley ómnibus, el Gobierno confirmó una nueva reunión con los gobernadores

Los gobernadores, no todos, se reunirán el 4 de abril con el Gobierno de Javier Milei en la Casa Rosada post Semana Santa, para seguir con las negociaciones y los puntos claves de la ley ómnibus reducida. Se espera a la mayoría de los mandatarios provinciales de Juntos por el Cambio, algunos estarán por zoom, y los peronistas no están confirmados.

El Gobierno espera enviar la ley ómnibus al Congreso luego de Semana Santa, y tal como informó este medio el sábado pasado, esa acción se dará luego de tener una convocatoria amplia de gobernadores, para seguir trabajando en conjunto y conseguir que la Ley Bases tenga un destino exitoso.

A pesar de que no será un encuentro como el que se dio hace unas semanas -y al inicio de la gestión libertaria-, contará con la presencia de gobernadores de Juntos por el Cambio como Alfredo Cornejo (Mendoza), Claudio Poggi (San Luis), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Jorge Macri (CABA) y Marcelo Orrego (San Juan).

Se espera que los funcionarios del Ejecutivo sigan dialogando con los gobernadores para que haya cada vez menos diferencias y más consensos sobre la Ley Bases, en un claro ejemplo de hacerlos protagonistas y no dejar al azar al proyecto que le da herramientas al Gobierno y que -con el nuevo paquete fiscal- también le facilita dinero a las provincias.

Hasta hace unas horas, había una reunión confirmada para mañana lunes, pero esta se suspendió y luego se reprogramó para el 4 de abril, luego del fin de semana extra largo de Semana Santa.

Algunos mandatarios darán el presente a través de "Zoom" y otros de manera presencial. Este medio no obtuvo una respuesta positiva de todas las provincias y algunas expresaron que "por ahora" no les habían informado nada sobre la convocatoria. Por ejemplo, desde el entorno de Axel Kicillof confirmaron que no había llegado ninguna propuesta, mientras que sí la tuvieron los mandatarios provinciales de Juntos por el Cambio antes mencionados. Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán, también podría hacerse presente en la reunión.

El Gobierno estuvo recibiendo las semanas anteriores a distintos gobernadores y bloques de diputados para que alcancen sus sugerencias, opiniones e ideas sobre el borrador de la nueva ley que se difundió hace unos días. También, existe un nudo que necesita desaparecer: el "nuevo" Impuesto a las Ganancias que el Gobierno propuso para coparticipar con las provincias y que aún no llega a ser aceptado por todos.

Mientras que hay gobernadores que apoyan que se restituya el tributo, hay otros que se mantienen distantes de la propuesta, ya que plantean coparticipar el Impuesto PAIS, que el Gobierno quiere quitar, o el Impuesto al Cheque. También existen los que se encuentran a favor "de explorar otras alternativas", que no sean los dos anteriores, pero que sí reemplacen el vacío que dejó Ganancias. A pesar de ello, el Gobierno no ve con buenos ojos ninguna posibilidad además de la que propone.

Mientras que algunas provincias necesitan de Ganancias, como Buenos Aires, otras no dudan en que provocaría un gran descontento en su comunidad si el tributo da marcha atrás.