La Justicia archiva la causa contra Javier Milei por venta de candidaturas

El fiscal federal Ramiro González, a cargo de la causa que investigaba la venta de candidaturas por parte del partido La Libertad Avanza, decidió cerrar el proceso y archivar las denuncias que presentadas contra el partido de Javier Milei, en el marco de la última campaña presidencial, en 2023. Según el fiscal con competencia electoral, no se han podido "recolectar elementos que permitan formalizar denuncia penal contra alguien en particular" en la investigación premliminar.

El escrito, que cuenta solo con seis páginas, González explica que los testimonios aportados a la investigación "no han aportado datos concretos" y eso no permite que sean "por sí solos, prueba suficiente". Además, expresa que los testimonios se basan en "relatos de personas conocidas" y no "de primera mano.

Por estos hallazgos, que no permiten avanzar en la presunta comisión de los delitos de ventas de cargos en las listas, la Fiscalía "entiende que debe dictarse el archivo provisorio de las presentes actuaciones hasta tanto surjan elementos que permitan determinar si existió un hecho merecedor de un reproche penal".

Al mismo tiempo, González aclara que sí se constató "una gran cantidad de ciudadanos que dicen ser candidatos de La Libertad Avanza, que han expresado que no han realizado ningún aporte para integrar las listas".

Los testigos

Las personas citadas a declarar fueron Carlos Maslatón, la legisladora porteña de LLA Rebeca Fleitas, Mila Zurbriggen y Juan Carlos Blumberg, que no se presentó a dar testimonio. Los testigos no pudieron dar datos realmente concretos, que permitan avanzar en la causa. Por ejemplo, el fiscal explica que Maslatón "narró que conocidos le manifestaron que se 'buscaba gente con capacidad contributiva' lo que le permitió a él elaborar una hipótesis de lo que sucedía adentro de la fuerza que no integra hace más de dos años, que bautizó como 'franquiciado político'.

Lo mismo ocurre con Fleitas, que prestó su testimonio y aclaró "que su denuncia pública fue dirigida contra otro sector público", el del Partido Libertario. En la misma línea aparece Zurbriggen, que tambien había acusado la misma mecánica de presunto tráfico de influencia por parte de algunos actores jerárquicos de la coalición libertaria, pero no aludía específicamente, según González, a esta operatoria ilegal con foco en las listas electorales.

"Zurbriggen Schaller habló de un sistema de 'FoundRicing' y narró un evento desvinculado con el objeto procesal de autos, en tanto, no se trataba de candidaturas", advirtió el fiscal. Según la visión de la Fiscalía, para esta última testigo la venta de influencias tenía que ver con la intención manifiesta de personas que "para conocer a Javier Milei" debían pagar.

El escrito agrega que también se verificaron aportes de campaña privado a LLA, en orden nacional y provincial y no se encontraron pruebas con el partido de La Libertad Avanza. Cabe destacar que la Fiscalía agregó que ya transcurrió un tiempo prudencial esperando los informes de campaña y que es necesario "tomar alguna determinación respecto del devenir de la presente, toda vez que no corresponde tener detenida una investigación preliminar sine die", es decir, sin plazo fijo para cerrar.

Cómo comenzó la polémica

El año pasado el el fiscal González había ordenado abrir una investigación tras una denuncia durante la campaña de las PASO que daba a la luz un presunto pedido de dinero a cambio de integrar las listas de LLA. Uno de los primeros en apoyar esa acusación fue Blumberg. Luego también se difundieron los dichos de Maslatón, de Zurbriggen y de Felitas, que fueron incluidas en la investigación de la Fiscalía.

En ese momento el dictamen del fiscal determinó avanzar en esa línea por "la importancia que reviste la transparencia de las organizaciones partidarias en sus acciones durante el proceso electoral. A pesar de ello, ahora no encuentra datos y pruebas suficientes para avanzar con la investigación y decidió archivarla.

El escrito completo