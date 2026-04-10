La economía entra en una etapa clave: señales y dudas del segundo trimestre

El presidente admitió la dureza del inicio de año y confía en un repunte, en un contexto atravesado por tensiones monetarias y expectativas del mercado.

En un extenso mensaje en la red X, Javier Milei reconoció la dureza de los tiempos económicos vividos durante el primer trimestre del año. El presidente mencionó que "los últimos meses fueron duros" y pronosticó que "la economía está empezando a levantar vuelo con fuerza". Culpó al kirchnerismo por la mala hora, asegurando que la crisis "es el costo de las bombas que dejaron los irresponsables psicópatas kirchneristas que intentaron hacer volar la economía por los aires el año pasado. Eso no sale gratis: implicó tasas más altas, menor actividad y más inflación".

En definitiva, para el jefe de Estado, lo que viene es la recuperación. Javier Milei coincide en algo fundamental con la mayoría de sus excolegas economistas, analistas de la realidad: la clave quizá de 2026 se encuentre en lo que suceda en este segundo trimestre del año. Será la vara para medir si hay o no recuperación y si este ejercicio será de crecimiento, leve mejora o estancamiento.

Luego, cuando llegue el segundo semestre del año, en lo que habrá que trabajar es en lo que se consiga en este período que comenzó en abril. Como para determinar la afirmación, hay que recordar que estos meses son los de mayor liquidación sojera, con una expectativa no menor: confirmar que el campo liquide unos US$30.000 millones este ejercicio y que para fin de junio las reservas estén ya coqueteando en los US$50.000 millones; cuando en estos días se están superando los US$45.000, con un ritmo de compras del Banco Central para esta semana superior a los 100 millones. Se verá.

Producción de soja. Foto: Noticias Argentinas La actividad económica mejoró en el tercer trimestre Noticias Argentinas La situación fue analizada en el último informe de la Fundación Mediterránea, titulado “El desafío del segundo trimestre: neutralizar los riesgos y potenciar las oportunidades”, firmado por Jorge Vasconcelos. El economista afirma en el paper que lo que se viene es un incremento en la oferta de dólares, pero que aún no hay pistas sobre cuál será la política monetaria del Gobierno, en el sentido de si será expansiva o restrictiva. Y, en consecuencia, si se favorecerá una aceleración de la actividad vía más pesos en el mercado, o si continuarán los frenos a la cantidad de moneda doméstica. En definitiva, según menciona el informe, Argentina sigue viviendo en un bimonetarismo que solo parece profundizarse en el tiempo.