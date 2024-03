Ricardo López Murphy volvió a cargar contra el Gobierno y juzgó las medidas recientes

El diputado nacional Ricardo López Murphy criticó nuevamente la gestión económica y las decisiones políticas de Javier Milei, quien postuló a Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla. El legislador desaprobó está movida por la falta de cupo femenino, práctica que ya habían adoptado otras funcionarias.

"Hubiera preferido que sean mujeres", señaló López Murphy en comunicación radial con Radio Con Vos. No solamente juzgó la designación de los jueces de la corte, sino que también criticó la estrategia económica del Gobierno: "En el programa no hay una estrategia general sobre a dónde queremos ir".

En esta línea, agregó que en el país "tenemos una deuda comercial inmanejable, hace años que hacemos cosas que no funcionan y necesitamos recomponer reservas en una cantidad enorme". "Eso, en ms cálculos, requiere un tipo de cambio real parecido al que tuvimos en 2004, y esa no es la lectura del Gobierno", sugirió.

De todas maneras, reconoció que "el vaso medio lleno de este operativo es que han juntado US$10.000 millones en circunstancias difíciles".

Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, los designados para ocupar vacantes.

"Ellos están pensando en algo parecido al tipo de cambio de la convertibilidad en una situación que no tiene nada que ver. Es un tipo de cambio más bajo que genera un bienestar, que genera una situación de riqueza relativa que fue el gran drama de los 90. Nos creíamos más ricos de lo que éramos y gastábamos a cuenta de inferencias sobre el futuro", señaló, y aseveró: "Esa fantasía es un problema".

Por último, agregó sobre la situación económica: "Han devaluado, los precios han subido y no ha habido corrección de previsión social ni de salarios", dijo, y siguió: "No hay corrección estructural del Estado, de los curros impositivos, de los subsidios energéticos y del régimen de previsión. Sobre eso no se fue".