Causa Walter Bento: el hijo menor de Diego Aliaga declaró sobre su relación con otros imputados

En el marco del mega juicio que tiene como protagonista al exjuez federal Walter Bento -investigado como presunto líder de una asociación ilícita que cobraba coimas a cambio de beneficios para presos federales y por la que, en la actualidad, se encuentra privado de su libertad mientras se desarrolla el proceso judicial- este miércoles se retomaron las audiencias. Quien, sorpresivamente, declaró fue Diego Aliaga Junior, hijo del exdespachante de aduana asesinado que fue uno de los disparadores de la causa.

El hijo menor de Diego Aliaga había evitado, hasta el momento, sentarse en el banquillo y declarar frente al Tribunal, pese a las constantes citaciones. Ante la situación, se había establecido que la citación para el 14 de marzo fuera bajo la custodia de Gendarmería. Lo fueron a buscar a su domicilio, pero no se encontraba en el mismo. A partir de esto, surgió la posibilidad de que el Tribunal ordenara su captura y, por ello, apareció voluntariamente este miércoles en el edificio de calle España.

Diego Aliaga Junior fue consultado por Fiscalía acerca de cómo conoció a diferentes involucrados en la investigación. Entre ellos, Jaime Alba, Alfredo Aliaga, Luis Francisco Álvarez, Leandro Cirot y Luciano Ortego. "Los he conocido de vista nada más. Son allegados de mi padre, que tenía una personalidad con la que solía saludar a mucha gente", sostuvo.

Sobre Jaime Alba -abogado presunto integrante de la asociación ilícita que lideraba Walter Bento- indicó: "Comían asados juntos y no sé si alguna vez representó a mi padre como abogado. Siempre supe que dedicaba a ser abogado, pero más allá de eso no sabría".

Respecto a Luis "Chato" Álvarez -imputado como miembro de la asociación ilícita, en concurso real con el delito de cohecho activo agravado en calidad de coautor por tres hechos y abuso de autoridad- declaró: "Lo conocí en la casa de mi padre. Una vez lo saludé y estaba con el mate. Sé que vivía a una cuadra de la casa de mi padre en el barrio Palmares".

Siguen las audiencias en el caso Bento.

Diego Aliaga Junior hizo hincapié en que su vínculo con su progenitor. "Tengo que dejar en claro que yo no pasaba mucho tiempo con mi padre. Vivía con mi madre en el barrio Dalvian", explicó.

En torno al gestor judicial Leandro Cirot, aseguró: "Recuerdo que estaba tramitando algo de un automóvil para mi padre. Es lo único que sé". Al mismo tiempo que recordó los autos de su padre difunto. "Tenía una Cayenne Porsche y lo vi con una Jeep Wrangler. También una Amarok gris", deslizó.

Sobre el abogado Luciano Ortego -procesado como coordinador de la supuesta asociación ilícita afirmó no tener "ningún detalle". Y manifestó: "Yo nunca me involucré en nada de mi padre respecto a su vida laboral porque hasta ahí llegaba mi relación con él (su padre). Yo no tenía charlas de ningún estilo con mi padre, más que saber que era despachante de aduana".

A la hora de hablar de Walter Bardinella Donoso -narcotraficante que era parte de la supuesta banda delictiva que encabezaba Bento- se explayó un poco más, lo cual causó al reacción de la Fiscalía.

"Sí lo recuerdo. En el enfrentamiento con Diego Barrera cuando mi padre estaba desaparecido -antes de que lo mataran- yo tuve una discusión con él (Barrera) en la que no paraba de decirme nombres como Walter Donoso. '¿Te acordás? Vos lo viste, vos sabés quién es'. Fue una charla sobre diferentes nombres que yo luego fui y repetí, declaró acerca de Bardinella Donoso. Y aseguró que Barrera insistió en que "su padre iba a sacar a Donoso de prisión".

Barrera le dijo a Diego Aliaga Junior que su padre "sacaba presos", relató. También, -según Diego Junior- Barrera le dijo que "quién sabía que le había ocurrido a su padre si tenía tanto enemigos".

El hijo de Aliaga esgrimió "no conocer la apariencia" de Donoso. Después, la Fiscalía pidió que el Tribunal leyera la primera declaración de Diego Aliaga Junior en la instrucción, cuando su padre estaba desaparecido. En aquella ocasión señaló que "estaba tomando una cerveza" y conoció Walter Donoso "por casualidad".

Esta vez, descartó aquella palabras manifestado en ese momento. "No lo tengo fichado en nombre y rostro, pero supuse que era este sujeto que Barrera me describió constantemente y me hizo asociarlo a uno de los allegados de mi padre que tenía barba, pero, para ser sincero, no tengo exactitud y no sabría decirlo", se excusó.

La audiencia