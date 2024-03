Tras los dardos de Javier Milei, Alberto Fernández se defendió de las acusaciones en su contra

Durante su discurso en la apertura de sesiones en el Congreso de la Nación, el presidente Javier Milei apuntó contra el expresidente Alberto Fernández por su reciente imputación por presunta malversación de fondos en la contratación de seguros por parte del Estado. El presidente aseguró que este caso es ejemplo del "sistema corrupto" develado por la auditoría que se realizó en las distintas dependencias del Ejecutivo.

Milei marcó que "el informe de situación de las 114 dependencias de la Administración Pública Nacional realizado por la SIGEN y la Secretaría de Transformación del Estado ha arrojado información alarmante, entre las que destaca una deuda consolidada de cerca de 3.000 millones de dólares en bienes y servicios impagos". En ese sentido, marcó que "tal vez el caso de los seguros que hemos visto recientemente en los medios sea el mejor ejemplo de esto".

"Un sistema diseñado para generar un intermediario entre los distintos organismos del Estado de manera de poder cobrar retornos de cada operación", relató Milei y agregó: "Un sistema corrupto que ha generado cientos de millones de dólares de retorno que terminaron en los bolsillos de los políticos".

El juez federal Julián Ercolini ordenó este viernes las primeras medidas en la causa por la que este jueves fue imputado el expresidente Alberto Fernández. En la causa se investiga la contratación de seguros desde ANSES y el Ministerio de Seguridad, donde se habrían pagado millonarias comisiones a distintos brokers.

Se trata de las medidas solicitadas por el fiscal federal Ramiro González y en las que fue imputado el exmandatario junto al extitular de Nación Seguros Alberto Pagliano por malversación de fondos públicos.

En tanto Alberto Fernández se defendió este sábado a través de su cuenta de X compartiendo extractos de una entrevista con radio La Red. "Yo no he robado nada, no he autorizado ni participado en ningún negociado, y esto no es un negociado”, sostuvo.

"María fue mi secretaria 30 años, la conozco muy bien y no creo que sea capaz de hacer eso. En el juego empiezan a hablar de otro productor de seguros a quien no conozco, que se llama Torres García, y dicen que está vinculado al PRO. Tampoco sé quién es Juan Manganaro”, agregó Fernández.

Y completó: “Que el fiscal pida que se investigue me parece razonable. El concepto de imputación es que se investigue. Lo que no me parece razonable es la denuncia ni la nota que dio origen a la denuncia porque se omiten un montón de cosas que ocurrieron”.