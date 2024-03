Qué dijeron los políticos mendocinos tras el discurso de Milei en el Congreso

El presidente Javier Milei convocó, en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, a los referentes políticos de los diferentes partidos y a expresidentes, a firmar un pacto con 10 políticas de Estado, al cual denominó "pacto de mayo", ya que se concretará en dicho mes en la provincia de Córdoba.

La convocatoria fue concreta y directa para gobernadores, expresidentes y lideres de partidos políticos a "que depongamos intereses" y los llamó a que el próximo 25 de mayo en Córdoba se firme "un nuevo contrato social".

Ante eso, la reacción de los políticos del oficialismo y la oposición en Mendoza fue inmediata en las redes sociales. Alfredo Cornejo indicó que valoran desde el Gobierno la propuesta del acuerdo nacional y dijo que "queremos contribuir positivamente". Pero luego de la declaración del gobernador en plena Vía Blanca, hubo distintas repercusiones.

"Celebramos que el presidente @JMilei convoque al diálogo que es el único camino para lograr un gran acuerdo nacional, que saque a la Argentina de la crisis y nos permita avanzar en una agenda de futuro", dijo el intendente de la Capital, Ulpiano Suarez.

"El llamado del presidente @JMilei a un pacto político por la economía y la sociedad representa una oportunidad para generar consensos y avanzar en medidas que impulsen el desarrollo y el bienestar de la población. Este tipo de acuerdos pueden ser clave para promover el crecimiento económico y la equidad social en nuestro país. Mendoza es un ejemplo de ello desde hace 8 años: orden, equilibrio fiscal y transparencia", aseguró la vicegobernadora de Mendoza en un tono similar al de Cornejo.

El llamado del presidente @JMilei a un pacto político por la economía y la sociedad representa una oportunidad para generar consensos y avanzar en medidas que impulsen el desarrollo y el bienestar de la población. — HEBE CASADO (@hebesil) March 2, 2024

Sin embargo, en la oposición mendocina no estuvieron tan de acuerdo. "Lamentablemente el presidente sigue en campaña, le habló solo a su núcleo duro y no anunció ninguna medida para los trabajadores, jubilados, inquilinos y estudiantes que tan mal la están pasando con sus políticas de ajuste. El país necesita diálogo, no más conflictos y amenazas como Milei nos propuso nuevamente", sostuvo Anabel Fernández Sagasti, senadora peronista por Mendoza.

uD835uDE4BuD835uDE3CuD835uDE4DuD835uDE3C uD835uDE47uD835uDE3C uD835uDE42uD835uDE40uD835uDE49uD835uDE4FuD835uDE40 uD835uDE49uD835uDE3CuD835uDE3FuD835uDE3C ?



Lamentablemente el presidente sigue en campaña, le habló solo a su núcleo duro y no anunció ninguna medida para los trabajadores, jubilados, inquilinos y estudiantes que tan mal la están pasando con sus políticas de ajuste.



El país necesita… — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) March 2, 2024

"Casi la mitad del superávit fiscal que festeja Milei es por licuar jubilaciones", remarcó la legisladora kirchnerista.

Mientras que Omar De Marchi, que es el líder de La Unión Mendocina, pero forma parte del Gobierno de Milei como secretario de relaciones parlamentarias, comentó: "Muchos gobernadores acompañando al Presidente @JMilei en este día histórico. También algunas ausencias. La Argentina que viene se construye sin especulaciones. La transformación le pasará por encima a quienes dicen querer cambiar, pero en el fondo no quieren que nada cambie".

Y el ministro de Defensa, el mendocino Luis Petri, subrayó: "Impresionante apertura de sesiones del Presidente @JMilei. ¡El cambio no se negocia! Convocamos a toda la dirigencia a abrazar la libertad y a ser parte de una nueva era en la Argentina. No vamos a buscar conflictos, pero tampoco le vamos a escapar a las discusiones. El Pacto de Mayo será el inicio de un futuro mejor para todos los argentinos".

Por último, quien reaccionó en las redes mostrando el momento de su abrazo con el presidente fue la legisladora mendocina de La Libertad Avanza, Mercedes Llano. "Orgullosa de recibir al presidente @JMilei y la vicepresidente @VickyVillarruel en el inicio de sesiones ordinarias más importarte de la historia de la democracia. Una Argentina distinta ya está en marcha", escribió la diputada nacional.