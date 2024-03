Los acuerdos y discrepancias que Celso Jaque obtuvo del discurso de Javier Milei

La Vendimia dio inicio en la provincia de Mendoza. Este sábado por la mañana la provincia vivencia el Desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) a la espera del inicio del Carrusel. MDZ Radio 105.5 FM dijo presente en la terraza del Park Hyatt recibiendo a funcionarios nacionales y provinciales.

El intendente de Malargüe, Celso Jaque, habló con Marcelo Arce, Eduardo Ripari y Laura Fiochetta. El funcionario compartió las expectativas que tiene respecto a la Vendimia 2024, comentando que "este desayuno es una buena oportunidad para saber qué pasa con la vitivinicultura y saber cuáles son los desafíos del futuro teniendo en cuenta que no solo interesa poder lograr mejor calidad en nuestros vinos, mejores precios, sino también cómo se fortalece al eslabón más débil de toda la cadena que es el pequeño productor".

En relación al discurso que brindó el presidente Javier Milei en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, mencionó: "El discurso de anoche me dejó una sensación encontrada. Por un lado, celebr el hecho de que se convoque al diálogo y al consenso a través de un pacto, pero por otro lado me queda esa sensación de amargura, o al menos con un gran interrogante, porque está condicionado a la aprobación de una ley que hasta ahora, después de muchas discusiones, ha sido muy difícil de poderla lograr. Entonces es una convocatoria a un diálogo condicionado y con diez puntos que los ha decidido sólo el que convoca al diálogo, y lo que necesitamos hoy es una fuerte apertura. En esos puntos no veo qué vamos a hacer con la problemática social".

"El ajuste por el ajuste mismo no sirve porque en el fondo la problemática social que hoy hay va a repercutir muy fuerte en los municipios. Entonces, no pasa solo por un ajuste, hay que hacer que el Estado sea más eficiente. La primera discusión debe ser cuáles son las funciones indelegables del Estado en las que creemos, sumó el exgobernador de Mendoza.

El Estado volvió a tomar protagonismo en el discurso de Javier Milei, Jaque explicó que "hoy los Estados son ineficientes, entonces es cierto que hay que rediscutirlos, pero no podemos gobernar sin sensibilidad social. Tenés que ir hacia una reforma de este Estado sin desconocer que hoy la Argentina tiene una problemática social muy compleja. Frente a lo que va haciendo tiene que tener un remedio para que el dolor sea menor, esto es como una operación. Un médico siempre utiliza anestesia, hoy estamos yendo hacia una operación sin anestesia".

El presidente libertario dejó en claro que quiere buscar consenso con los gobernadores, pero no enfatizó sobre las fuerzas políticas. El intendente opinó que "si perdimos, si la sociedad no nos volvió a dar la posibilidad de gobernar, es porque las cosas no las hicimos bien. Si hubiésemos hecho las cosas bien, el presidente sería Sergio Massa, hoy nos toca estar en un rol de oposición constructiva. No tenemos que estar en contra de algo solo por mostrar la contra, sino qué es lo que nosotros creemos que hay que hacer de cara a la problemática que tiene la Argentina y que tenemos que resolver".

Volcándose al ámbito provincial, Celso Jaque habló sobre una problemática que atenta directamente a Mendoza: "rediscutir una buena ley de coparticipación tiene que implicar que se discute la distribución primaria, cuánto es lo que la provincia va a aportar a la bolsa común de los municipios y también la primaria. Si es solo la primaria no tiene sentido, salvo solo una parte de la distribución primaria que tiene que ver con el coeficiente regional. Eso se merece discutir porque el objetivo de este coeficiente era poder eliminar las distorsiones que la aplicación de la ley te daba. Discutir el resto de la distribución primaria sin discutir la secundaria, no tiene sentido".